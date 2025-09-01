Reencuentro inesperado
Lydia Lozano, en el punto de mira tras su fichaje por '¡De viernes!': trabajará con Santi Acosta después de afirmar que es "el peor presentador"
La colaboradora regresa al prime time de Telecinco en un programa donde coincidirá con el presentador al que criticó duramente en el pasado.
Carlos Merenciano
El regreso de Lydia Lozano a Telecinco y su fichaje por '¡De viernes!' ha sorprendido a muchos espectadores, no solo por su regreso al prime time de Telecinco, sino porque la periodista compartirá espacio con Santi Acosta, a quien en más de una ocasión ha criticado públicamente.
En el pódcast 'La casa de mi vecina', de Nagore Robles en Podimo, Lozano fue tajante: "Para mí, el peor presentador de Telecinco, que no me transmite nada, es Santi Acosta. Parece que está puesto ahí por el alcalde del Ayuntamiento. No disfruta, no se mueve. No le gusta el corazón y se le nota. ¡Si no te gusta el corazón, no lo hagas!". En contraste, elogió a su copresentadora Beatriz Archidona, de la que aseguró que "lo levanta todo".
La tensión entre Lozano y Acosta viene de lejos. En entrevistas posteriores, la colaboradora recordó un episodio durante su etapa en 'Salsa Rosa', cuando, según relató, Acosta la cuestionó en directo: "El último empujón me lo dio Santi Acosta en directo. De muy malas maneras, y sin tener en cuenta que yo era una compañera, puso en duda toda mi valía profesional. Su humillación pública sucedió un sábado y me pasé el domingo y el lunes enteros llorando".
Años después, en su novela 'La venganza de la llorona', Lozano relató que el presentador se disculpó por aquel episodio en un evento privado. Ahora, su fichaje por '¡De viernes!' coloca a ambos de nuevo frente a frente en un plató, en lo que será uno de los reencuentros más comentados de la televisión.
- Domingo de tira y afloja con la Real en busca del acuerdo final por Sadiq
- Aperribay sigue pidiendo al Valencia que se obligue a la compra de Sadiq
- El reloj aprieta a Valencia y Real en el caso Sadiq
- Canós y Dimitrievski, protagonistas en el último día de la operación salida
- El sencillo truco para saber si una llamada es SPAM sin contestar
- Bordalás: 'El Valencia CF ha hecho muy buenas incorporaciones
- Juan Ayuso se defiende tras las críticas de Joao Almeida
- Enzo Barrenechea vuelve a acordarse del Valencia CF