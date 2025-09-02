Pepa Bueno, implacable e incisiva con Pedro Sánchez: así fue su aplaudida entrevista en TVE, con duras preguntas y algún reproche

Pepa Bueno regresó anoche al Telediario de TVE trece años después y entrevistó al término del mismo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La entrevista, que muchos esperaban que fuera complaciente, demostró todo lo contrario con una presentadora incisiva, que hizo preguntas duras e incómodas al líder del Ejecutivo, a quien también le lanzó algún reproche.

Bueno comenzó la conversación agradeciendo al presidente que hubiera concedido la entrevista a TVE y seguidamente le lanzó un reproche: "Hace un año que no concedía una entrevista (...) un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión", cuestionó quiso saber si Sánchez estaría más disponible esta temporada.

Después, la charla se centró en los incendios que han asolado buena parte del país este verano y cuando el presidente explicaba que había que afrontar el desafío de la reconstrucción de manera conjunta y coordinada, implicando al conjunto de la sociedad: "Eso será en un mundo ideal, presidente porque a la vulnerabilidad que yo describía al principio se suma la evidencia de que la relación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central no fluye cuando hay una emergencia", apuntó la presentadora.

En materia de incendios, la periodista tuvo tiempo de hacer más preguntas incómodas al líder del PSOE:

¿La batería de medidas que usted presenta es puro voluntarismo puesto que asistimos a un enfrentamiento partidista en torno a cualquier acontecimiento que ocurre en este país?

¿A su juicio lo único que han fallado han sido las Comunidades Autónomas?

Finalizado el bloque de los incendios, Pepa Bueno se metió de lleno en los casos de corrupción de Koldo, Ábalos, y Cerdán, los dos últimos, secretarios de organización del PSOE y por tanto, personas de máxima confianza de Sánchez:

¿Nadie le advirtió? ¿Su instinto político no funcionó aquí?

¿Por qué apartó a Ábalos del gobierno en el año 2021?

¿No pensó en dimitir cuando un caso de esta envergadura que golpea tanto sus cimientos se hizo público?

cuando un caso de esta envergadura que golpea tanto sus cimientos se hizo público? ¿Está en condiciones para afirmar que no hay corrupción estructural en su partido?

¿Por qué usted cree aceptable en este momento y en este caso que un Fiscal general del Estado pueda ejercer su función mientras se sienta en el banquillo de los acusados?

¿La continuidad de su ejecutivo depende más de los tribunales que de la acción de su gobierno?

Una vez cerrado el apartado de corrupción, la entrevista pasó a otros temas como economía, plano internacional y la campaña de deshumanización hacia el presidente del Gobierno.

¿Por qué un gobierno nítidamente de izquierdas que ha sabido crecer la economía sabido atajar estos dos asuntos (acceso a la vivienda y bajos salarios) que afectan a la vida de mucha gente?

¿Qué se gana pasando la deuda desde la administración autonómica a la administración central si al final sale de las arcas públicas? ¿ Se hace solo como parte de la negociación con ERC para que usted tenga sus votos en el Parlamento?

¿Salvador Illa va mañana a Bruselas a verse con Puigdemont para garantizarle a usted el voto de Junts en los Presupuestos?

para garantizarle a usted el voto de Junts en los Presupuestos? ¿Por qué lo que valía para Rajoy (sobre la prórroga de los presupuestos) no vale para usted?

La labor de Pepa Bueno durante la entrevista tuvo una sentencia claramente positiva en redes, donde se aplaudió la profesionalidad y el rigor de la periodista.