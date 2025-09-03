Tamara Falcó tiene nuevo cuñado: Alejandra Onieva inicia una relación con un actor de 'Anatomía de Grey'

Alejandra Onieva, actriz y hermana de Íñigo Onieva, ha iniciado una relación con Jesse Williams, uno de los rostros más reconocibles de la exitosa serie 'Anatomía de Grey'. Según puede verse en HOLA, ambos fueron fotografiados en la milla de oro madrileña paseando relajados, compartiendo gestos de complicidad y mostrándose muy cercanos, confirmando así una relación que ya se había empezado a rumorear en el entorno cinematográfico.

Según cuenta el citado medio, el inicio de la historia se remonta al rodaje de la serie italiana 'Hotel Costiera', grabada en Positano durante la primera mitad de 2024 y que se estrenará el próximo 24 de septiembre en Prime Video. Onieva interpreta a Sheryl, un personaje envuelto en misterio, mientras que Williams da vida a Daniel “DD” de Luca, un exmarine encargado de localizar a la hija desaparecida del dueño del hotel. Fue en este rodaje donde surgió la conexión entre ambos que ahora se ha trasladado a la vida real.

Poco después de coincidir en el rodaje, ambos acudieron al Festival Internacional de Cine de Venecia, donde caminaron por la alfombra roja, aunque sin posar juntos. Ahora, el romance ha quedado confirmado tras ser captados en Madrid disfrutando de una jornada de compras en tiendas exclusivas y mostrándose naturales entre risas y besos.

Alejandra Onieva, de 33 años, vuelve así a la vida sentimental tras su ruptura en 2022 con el actor Sebastian Stan. Jesse Williams, nacido en Chicago en 1980, estuvo casado con la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee, madre de sus dos hijos, y en los últimos años se le han atribuido relaciones con la periodista Taylor Rooks y la directora Ciarra Pardo.