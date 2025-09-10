Nuevo proyecto
Patricia Montero será la presentadora de 'Decomasters', el nuevo talent de TVE donde participarán Mar Flores e Isa Pantoja
El formato reunirá a Carlo Costanzia, Asraf Beno, los Gemeliers y otros rostros conocidos en una competición para transformar espacios reales.
Carlos Merenciano
Madrid
RTVE ha anunciado que ‘DecoMasters’, su nueva gran apuesta de entretenimiento en colaboración con Shine Iberia, la productora de éxitos como ‘MasterChef’ o ‘Maestros de la costura’, ya tiene presentadora. El talent, que pondrá a competir a diez parejas de famosos que deberán demostrar su creatividad y habilidad en el diseño de interiores, tendrá como cara visible a Patricia Montero.
*En elaboración...
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La última tropelía de Tebas con el Valencia CF
- Contundente respuesta del Valencia CF tras quedarse sin entradas para el Johan Cruyff
- Jaume explica el motivo de su retirada: 'No tenía sentido vivir la experiencia fuera de casa sin mi familia
- Escándalo a la vista con Raphinha antes del FC Barcelona- Valencia CF
- Horario y dónde ver el Valencia CF - FC Barcelona
- El valencianismo compara los nuevos fichajes con los jugadores que se marcharon... y este es el resultado
- Diego López 'carga' contra la polémica del estadio del Barça
- Diakhaby sigue 'volando' pero su Guinea se complica el Mundial 2026