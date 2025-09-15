RTVE traslada a la organización de Eurovisión que España saldrá del festival si participa Israel

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha trasladado en las últimas horas a la organización de Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que propondrá la salida de España del festival musical en caso de que se mantenga la presencia de Israel en el certamen.

El Consejo de Administración de RTVE se reúne este martes a las 9.30 horas y el presidente de la corporación ha incluido en el orden del día la renuncia de España a participar en el festival de Eurovisión de 2026 en caso de que lo haga Israel, según han informado fuentes de la corporación a EL PERIÓDICO.

La presencia de Israel en eventos culturales y deportivos ha vuelto a primera plana tras tener que suspenderse este domingo la última etapa de la vuelta a España a causa de las protestas por la presencia del equipo israelí en la carrera. Este lunes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya reclamó que España no participara en el concurso en caso de que lo hiciera Israel.

Ahora, es José Pablo López el que asume como propia esa iniciativa y la incluye en el orden del día del máximo órgano de la corporación pública. Fuentes de la corporación trasladan que "por deferencia" se ha informado a la UER de este debate que se producirá el martes. Una vez se haya sometido a debate y votación, se volverá a informar a la organización eurovisiva del resultado. La propuesta cuenta a priori con la mayoría de los miembros del Consejo, que tiene una mayoría progresista y donde hay cuatro miembros del PP, cinco del PSOE, dos de Sumar, uno de Podemos y uno de ERC, Junts y PNV, respectivamente.

RTVE ya reclamó a la UER un debate sobre la presencia del estado israelí en el concurso europeo, pero el pasado julio la asamblea general del organismo europeo aplazó la votación a diciembre. En aquella cita se incluyó además una cláusula en el festival, por la que permitía a todos los países miembros renunciar a su participación hasta entonces, y se garantizaba la devolución de la cuota económica aportada. Una forma de garantizar que los distintos estados puedan desistir de participar en caso de que Israel se mantenga como concursante.