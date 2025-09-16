RTVE aprueba retirar a España de Eurovisión si participa Israel

El Consejo de Administración de RTVE aprueba la salida de España del festival de Eurovisión que se celebrará en Viena en 2026 en caso de que Israel participe en el certamen. El presidente de RTVE, José Pablo López anunció este lunes en el orden del día del máximo órgano de la corporación pública, que se reunía a primera hora de este martes y donde ha recibido el respado de la mayoría que sostiene al Gobierno en el Congreso, que tiene su réplica en el organismo público.

Fuentes de la corporación trasladan que "por deferencia" se informó del debate a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la organizadora de Eurovisión, y que también se le informará ahora del resultado favorable de la votación. La propuesta ha contado con el respaldo de los miembros del Consejo, formado por cuatro miembros del PP, cinco del PSOE, dos de Sumar, uno de Podemos y uno de ERC, Junts y PNV, respectivamente. El resultado este martes fueron 10 votos a favor -por parte de los consejeros propuestos por PSOE, ERC y PNV-, cuatro en contra -PP- y la abstención del consejero propuesto por Junts.

Desde Junts, que en el plano político mantienen un debate sobre su estrategia hacia el Gobierno, alegan que no quiere participar en ninguna iniciativa que contribuya a "polarizar el conflicto" o que lo use para "buscar réditos electorales y partidistas", aseguran fuentes del partido, en una alusión velada al presidente Pedro Sánchez, informa Júlia Regué.

Mientras, los consejeros del PP han planteado continuar en Eurovisión y buscar soluciones conjuntas en el marco de la UER. Critican la "injerencia directa en RTVE" por parte del Gobierno, censurando que la corporación pública se haya convertido a su juicio en un "brazo de la política exterior" del Ejecutivo: "RTVE no tiene un papel político, le corresponde un papel informativo desde la pluralidad y el rigor".

Advierten además que quien debe determinar la salida de Israel es la UER, censurando que la corporación española se "arrogue competencias que no le corresponden". Señalan que RTVE no ha puesto objeción en retransmitir competiciones deportivas donde participa Israel, como el campeonato del mundo de atletismo de Tokyo, ni se plantea que los atletas españoles salgan del campeonato.

Desde RTVE confirman que la decisión no altera los planes respecto a la celebración del Benidorm Fest, "un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición", desvinculándolo así del concurso europeo y garantizando su celebración.

RTVE ya reclamó a la UER un debate sobre la presencia del estado israelí en el concurso europeo, pero el pasado julio la asamblea general del organismo europeo aplazó la votación a la asamblea que celebrará diciembre. En aquella cita se acordó incluir una cláusula en el festival, por la que permitía a todos los países miembros renunciar a su participación una vez votada la presencia de Israel, y se garantizaba la devolución de la cuota económica aportada en caso de salir del ertamen. Una forma de permitir que los distintos estados puedan desistir en caso de que Israel se mantenga como concursante. Y una amenaza también para la propia organización del festival.

La participante israelí en la última edición del festival de Eurovisión. / Jens Büttner/dpa - Archivo

Estrategia de presión

El paso dado por RTVE no deja de ser una estrategia de presión a la UER. España es uno de los cinco grandes países del festival de Eurovisión, tanto en peso como en cuando a aportación financiera, y se convierte en el primero de los big five que amenaza con no participar.

Hasta ahora lo han hecho otras formaciones de menor peso como Islandia, Irlanda, Eslovenia o Países Bajos, y se debate en otros países como Bélgica o Francia. La salida de España puede abrir un "goteo" de salidas, explican desde la corporación, que ponga en jaque el propio certamen, y con este paso se quiere acelerar la búsqueda de "alternativas" para Israel en la próxima edición. Entre ellas, tal como avanzó EL PERIÓDICO, está sobre la mesa una "solución pactada" del país en el certamen.