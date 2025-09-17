Desatan la pasión en First Dates: "Nos han faltado dos horas sin cámaras"

La cita más 'intensa', por decirlo de alguna forma, de la historia de First Dates. Y con final feliz. Salvador y Desirée tuvieron un encuentro en el reputado programa de citas de la televisión y ambos salieron juntos. Los comensales demostraron desde el instante inicial de la cita que físicamente se gustaban y protagonizaron una cita subida de tono.

Todo comenzó con la presentación de ella, que se atrevió de hablar más sus experiencias personales en el amor. Desirée expresó que no le había ido hasta la fecha demasiado bien y que guardaba recuerdos negativos de sus últimas experiencias. No obstante pronto acabó el mal rollo en la cita y en el encuentro Salvador se encargó de devolver las buenas vibras.

Entre piropo y piropo se notaba la chispa que ambos tenían. "Él tiene una mirada muy penetrante, pero yo también. Nos penetramos mutuamente", expresó ella ante las cámaras. El tono fue subiendo y el doble juego de las palabras llevaba a ambos a acercarse. "¿Sabes lo que significa O. N? Yo no tengo pelos en la lengua", expresó él en otro de los momentos de la cita.

"Operación nata. (O. N). Llenar el cuerpo de nata y..." expresó él, que se había descrito como un hombre muy cariñoso al que le gustaba mucho mantener relaciones sexuales en su relación. "El 80 por ciento de la relación".

La cita poco a poco fue elevando el tono y surgieron frases como:

"Vamos a necesitar un extintor para apagar el fuego"

"Bueno, yo solo quiero a alquiern que no me dure un segundo"

Ambos acabaron en el reservado y llegaron los besos. La temperatura fue subiendo y finalmente llegó la confesión final. "Bueno, nos han faltado dos horas sin cámaras en el reservado". Ambos, evidentemente, se marcharon juntos.