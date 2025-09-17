Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desatan la pasión en First Dates: "Nos han faltado dos horas sin cámaras"

La cita se les fue de las manos y Salvador y Desirée se marcharon juntos del programa

La cita más intensa de la historia de First Dates

La cita más intensa de la historia de First Dates / SD

Rosa Campos

València

La cita más 'intensa', por decirlo de alguna forma, de la historia de First Dates. Y con final feliz. Salvador y Desirée tuvieron un encuentro en el reputado programa de citas de la televisión y ambos salieron juntos. Los comensales demostraron desde el instante inicial de la cita que físicamente se gustaban y protagonizaron una cita subida de tono.

Todo comenzó con la presentación de ella, que se atrevió de hablar más sus experiencias personales en el amor. Desirée expresó que no le había ido hasta la fecha demasiado bien y que guardaba recuerdos negativos de sus últimas experiencias. No obstante pronto acabó el mal rollo en la cita y en el encuentro Salvador se encargó de devolver las buenas vibras.

Entre piropo y piropo se notaba la chispa que ambos tenían. "Él tiene una mirada muy penetrante, pero yo también. Nos penetramos mutuamente", expresó ella ante las cámaras. El tono fue subiendo y el doble juego de las palabras llevaba a ambos a acercarse. "¿Sabes lo que significa O. N? Yo no tengo pelos en la lengua", expresó él en otro de los momentos de la cita.

"Operación nata. (O. N). Llenar el cuerpo de nata y..." expresó él, que se había descrito como un hombre muy cariñoso al que le gustaba mucho mantener relaciones sexuales en su relación. "El 80 por ciento de la relación".

La cita poco a poco fue elevando el tono y surgieron frases como:

  • "Vamos a necesitar un extintor para apagar el fuego"
  • "Bueno, yo solo quiero a alquiern que no me dure un segundo"

Noticias relacionadas y más

Ambos acabaron en el reservado y llegaron los besos. La temperatura fue subiendo y finalmente llegó la confesión final. "Bueno, nos han faltado dos horas sin cámaras en el reservado". Ambos, evidentemente, se marcharon juntos.

Rechazan a un exfutbolista del FC Barcelona en First Dates

Rechazan a un exfutbolista del FC Barcelona en First Dates

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents