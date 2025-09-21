Charlie Kirk, despedido como un mártir político en un funeral multitudinario encabezado por Trump

Miles de asistentes al memorial en honor a Charlie Kirk, que se celebra en Arizona, estado donde residía el joven activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre durante un acto en la Universidad de Utah Valley, han empezado a desfilar a primera hora de la madrugada hacia el estadio donde se celebra la ceremonia, que se prevé que reúna a más de 100.000 personas.

El State Farm Stadium de Glendale, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals y con capacidad para más de 70.000 espectadores, ha llenado por completo su aforo para el funeral. Sin embargo, los organizadores de Turning Point USA, la fundación creada por Kirk para promover valores ultraconservadores en centros educativos, habían anticipado que el servicio desbordaría la capacidad del estadio, por lo que también han habilitado un recinto anexo con capacidad para 19.000 personas.

Personas esperan en fila antes del memorial del activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. / Jae C. Hong | AP

Con una política de asignación de asientos por orden de llegada, los seguidores más fieles se han agolpado para entrar al estadio en cuanto han abierto las puertas, a las 7 de la mañana, hora local, y han esperado al inicio de la jornada, acompañados por una banda de rock cristiano. La atmosfera católica del servicio se ha fusionado con imágenes propias de un mitin político, donde abundan gorras rojas de Trump y merchandising de MAGA (Make America Great Again). Incluso el código de vestimenta establecido por la organización refleja el patriotismo, ya que obliga a los asistentes a vestir con sus mejores galas y los colores de la bandera estadounidense: rojo, blanco o azul.

Asistentes se reúnen en las gradas antes del servicio conmemorativo del activista político Charlie Kirk en el State Farm Stadium, el 21 de septiembre de 2025 en Glendale, Arizona. / ERIC THAYER | Getty Images

Despedido como un mártir

Los discursos de los amigos de Kirk y sus compañeros de organización han marcado el inicio de la celebración entre alabanzas a los valores del joven activista, su capacidad de liderazgo, su patriotismo y su fe. "Charlie Kirk es un mártir, en el sentido cristiano de la palabra", ha asegurado Benny Johnson, comentarista político y director creativo de Turning Point.

La ascensión de Kirk a la categoría de mártir y salvador de la patria y la civilización occidental se ha repetido en las palabras de los que han subido al escenario a honrar la memoria de Kirk. En esta línea, el activista de ultraderecha Jack Posobiec, conocido por difundir teorías conspirativas como la del “genocidio blanco” o la de que inmigrantes haitianos comían mascotas, ha comparado la trágica muerte de Kirk con la narración bíblica de Moisés, quien divisó la tierra prometida desde la montaña, pero no logró llegar hasta ella.

Si bien el inicio de la ceremonia lo ha marcado un tono de alabanzas y recuerdos personales, a medida que subían al escenario activistas políticos y cargos electos las palabras de despedida se han convertido en un instrumento político. “Superaremos su maldad”, ha asegurado Posobiec, apuntando a la "izquierda", "los demócratas" y "los medios".

Un funeral de alto nivel

Kirk no solo se ganó el favor de sus seguidores, sino también el del presidente de EEUU, Donald Trump, y de altos cargos de la administración republicana, gracias a su labor en decantar el voto joven hacia los postulados MAGA. Admirado y venerado por muchos tras su asesinato por su defensa de la libertad de expresión y del debate político, el joven orador de 31 años difundía en redes sociales teorías conspiratorias xenófobas y discursos a favor del nativismo cristiano blanco, defendía el ultraconservadurismo frente a las “guerras culturales”, la “ideología de género” y todo lo “woke”, y contribuyó a promover la falsa campaña sobre un supuesto fraude electoral en 2020. Su relevancia en el movimiento conservador estadounidense se construyó, en gran medida, gracias a una defensa acérrima de las políticas de Trump.

Son estas ideas las que han convertido a Kirk en un mártir político del movimiento MAGA y en un referente en redes sociales, y que han llevado a cientos de miles de simpatizantes e invitados de alto nivel a honrar su memoria. A las exequias del activista ha asistido el presidente estadounidense, Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y la directora de Inteligencia Tulsi Gabbard, entre otros, quienes han ofrecido discursos en honor a Kirk. Entre el público, también se encontraba el propietario de Tesla, SpaceX y X, Elon Musk. "Es un honor estar aquí. Todo por Charlie Kirk", ha publicado en su red social el magnate.

El subjefe de gabinete, Stephen Miller, habla durante el memorial en honor al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. / John Locher | AP

"Nosotros somos los que construimos, los que creamos, los que elevamos a la humanidad. ¿Pensasteis que podíais matar a Charlie Kirk? ¡Lo habéis hecho inmortal!", ha dicho Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca. "¡No pueden imaginar lo que han despertado! ¡No pueden concebir el ejército que han despertado en todos nosotros!", ha añadido.

Con un tono similar se ha pronunciado Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional. “Ellos matan y aterran a sus oponentes, con la esperanza de silenciarlos. Pero en esta maldad que hemos vivido, la que enfrentó Charlie, su ideología defectuosa ha quedado al descubierto", ha proferido. “Cada uno de nosotros debe ser un guerrero como Charlie. Refugiarnos en Dios, sacar fuerza y valentía del Señor... permanecer unidos. Continuar con la misión a la que Charlie dedicó su vida”, ha concluido Gabbard.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha referido al apoyo internacional que ha recibido el movimiento de Kirk tras su muerte. "¡Acabo de llegar del extranjero! En cada país en el que he estado, nos han transmitido sus condolencias por su fallecimiento", ha dicho.

Seguridad reforzada

El clima de tensión política y lo ocurrido en Utah han llevado al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) a reforzar la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el evento.

El portavoz del departamento de policía de Glendale, José Miguel Santiago, aseguró que las medidas de seguridad necesarias para el evento han requerido poner "todas las manos a la obra" y establecer un dispositivo similar el de la Super Bowl LVII, que se celebró en el estadio en 2023.

Las preocupaciones sobre la seguridad durante el evento aumentaron, tras el anuncio de amenazas relacionadas con el evento. En un boletín policial obtenido por el medio ABC, las autoridades informaron de que estaban "rastreando varias amenazas de credibilidad desconocida" dirigidas a personas que planean asistir al memorial de Kirk. Aunque no se han confirmado la veracidad de las amenazas, la policía ha reforzado las medidas de seguridad ante los riesgos potenciales. Dentro del estadio, las autoridades han desplegado oficiales armados de las fuerzas especiales y fuera, francotiradores mantienen la vigilancia desde lo alto de los edificios circundantes.

