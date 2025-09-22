Shakira rompe todos los récords tras llenar 12 veces el Estadio GNP de México: "Ni en mis mejores sueños"

Shakira puso el punto final a lo grande a su memorable ciclo de 12 presentaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el jueves 18 de septiembre, estableciendo un récord como la artista con más conciertos de una misma gira en ese recinto emblemático (anteriormente llamado Foro Sol).

La estrella colombiana hizo historia al llenar en 12 ocasiones el estadio de la capital con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, reuniendo a 65.000 asistentes por noche, de acuerdo con datos de OCESA, lo que suma 780.000 entradas vendidas en total. El récord anterior pertenecía a Grupo Firme, con nueve presentaciones, mientras que Bad Bunny se prepara para ofrecer ocho conciertos en diciembre dentro de su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

“Este es mi último concierto en la Ciudad de México. Nunca imaginé, ni en mis sueños más grandes, poder hacer 12 presentaciones en el Estadio GNP”, dijo la artista con evidente emoción durante el espectáculo. “Gracias, porque nada de esto habría sido posible sin ustedes. Ha sido un regalo invaluable que llevaré siempre conmigo”.

La última presentación de Shakira en la Ciudad de México estuvo cargada de nostalgia y despedida, tanto para la cantante como para sus seguidores, quienes entonaron con fuerza cada una de las casi 30 canciones del setlist. “Quiero que el mundo entero sepa que México es mágico”, expresó la barranquillera en señal de gratitud. Tal como había adelantado en redes sociales días antes, la estrella mexicana Danna volvió a unirse a ella en el escenario el jueves para interpretar “Soltera”, tema que obtuvo el premio MTV Video Music Awards 2025 en la categoría Best Latin.

Con Las Mujeres Ya No Lloran, La Loba dejó una marca imborrable en la Ciudad de México, no solo por la conexión única que creó con sus fans nacionales e internacionales, sino también por la relevancia cultural, social y económica que generó su show.

La reconocida cantautora comenzó la primera etapa de la parte mexicana de Las Mujeres Ya No Lloran en marzo, con siete shows en el Estadio GNP Seguros. Más adelante, en una segunda ronda, sumó cinco fechas adicionales entre agosto y septiembre en el mismo escenario capitalino. Durante estas presentaciones contó con invitados especiales: Grupo Frontera, con quienes interpretó en vivo “(Entre paréntesis)” el 25 de marzo; Danna, en “Soltera”, el 26 de agosto y nuevamente el jueves; y Belinda, quien se unió para cantar “Día de Enero” el 30 de agosto.

En julio, Shakira logró un nuevo récord al superar el millón de boletos vendidos en México con su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, de acuerdo con cifras de OCESA, dentro de un total de 28 fechas que está por finalizar. El recorrido mexicano cerrará el 24 de septiembre en el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz, ciudad a la que la artista se presentará por primera vez en su trayectoria.