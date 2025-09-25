Laura Bozzo se encierra en 'El internado', el nuevo reality chileno en el que también estarán un actor de 'Élite' y un extronista de 'Mujeres y hombres'

Laura Bozzo se suma al casting de 'El internado', el nuevo reality de Chile que se estrenará próximamente en el canal Mega. La exconcursante de 'GH VIP' coincidirá en el encierro con dos españoles.

El primero es Adrián Pedraja, exfutbolista que pronto decidió cambiar las botas por los guiones. Ha formado parte del elenco de series como 'Élite' o 'El secreto de Puente Viejo'.

En cuanto al segundo, se trata de Efrén Reyero, extremista de 'Mujeres y hombres y viceversa' y expareja de Marta López. El malagueño participó en la segunda edición de 'GH Dúo', pero tras el reality su exposición mediática fue disminuyendo. Ahora sorprende con su regreso al otro lado del Atlántico.

Por su parte, Laura Bozzo es una experimentada presentadora de televisión, muy famosa por su estilo franco a la hora de decir las cosas. La showoman conquistó con su paso por 'GH VIP' llegando hasta la final del concurso.

Así es El Internado

En El Internado, 18 celebrities deberán superar pruebas físicas y de cocina pero además con la tensión de estar encerrados, bajo la animación del chef Yann Yvvin, ex jurado de Masterchef Chile y El Discípulo del Chef.