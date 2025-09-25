Nerea Rodríguez rompe su silencio sobre Miguel Ángel Silvestre y aclara cómo es su relación actual

En las últimas semanas, los rumores sobre un posible romance entre Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez habían cobrado fuerza, sobre todo después de que ambos coincidieran durante unas vacaciones en Ibiza. El estreno de la cantante como concursante de 'Bailando con las estrellas' alimentó aún más las especulaciones, aunque entonces evitó confirmarlo. “He venido a bailar y a trabajar, a hablar de mi arte y de mi baile”, respondió con evasivas a Jesús Vázquez.

Ahora, casi dos semanas después, la exconcursante de 'Operación Triunfo' ha aprovechado su asistencia al estreno de 'Cabaret: El Musical' para zanjar las dudas y negar cualquier tipo de relación sentimental con el actor. “Ya te digo yo que no. No somos pareja, yo estoy muy tranquila, trabajando muchísimo. No tengo tiempo para parejas, estoy soltera y estoy feliz”, afirmó en declaraciones a Europa Press.

Nerea sí reconoció que conoce y aprecia al protagonista de 'Velvet', pero insistió en que solo existe una amistad. “Él es una persona maravillosa. Le tengo mucho aprecio y muchísima admiración, obviamente. Creo que está en el corazón de todos porque lo hemos visto tantas veces en la pantalla. Para mí es un honor poder ser su amiga y compartir momentos con él”, explicó con claridad.

En cuanto al origen de los rumores, la catalana fue tajante: “La gente tiene muy pocas cosas que hacer, pienso. Además, las cosas se han sacado de contexto. Pero yo vuelvo a decirlo: estoy bien, estoy tranquila, no somos pareja y ya está”. Una declaración con la que busca centrarse en su carrera artística y alejarse del foco mediático en torno a su vida privada.

A pesar de esta rotunda aclaración, Nerea se mostró más ambigua ante las cámaras de Divinity, donde, algo incómoda, declaró: “No voy a decir si es verdad o no es verdad, porque tampoco tiene ningún sentido darle bola a algo que no”. Una muestra de que, aunque la cantante quiere que se hable de su música y sus proyectos, las especulaciones sobre su relación con Miguel Ángel Silvestre seguirán persiguiéndola por un tiempo.