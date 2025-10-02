Nacho Abad desafía a Jaume Asens, abogado de La Flotilla: "Entre y me lo dice a la cara"

Nacho Abad ha respondido esta mañana a un mensaje que Jaume Asens, abogado de La Flotilla, publicaba en redes sociales acusando a 'En boca de todos' de llamar a Hanan Alcalde - tripulante de uno de los barcos - de "simpatizante de Hamás".

"Programas como 'En boca de todos' de Nacho Abad la han presentado como una "simpatizante de Hamás", la han ridiculizado con el mote de "Barbie Gaza" y han convertido su compromiso humanitario en diana de insultos, burlas y amenazas de muerte", reza el mensaje del eurodiputado de Sumar.

"No sea cobarde, no me acuse y luego no quiera hablar cuando le llamamos para que entre en directo y me lo dice en la cara", respondía el presentador, que también ha respondido a Asens en redes: "Le he dicho que está mintiendo, yo jamás he llamado "Barbie Gaza" a Hanan".

"Usted es un mentiroso, pero tenga valor. No me acuse en redes sociales y luego salga en todas las televisiones menos en esta porque claro, le vamos a retratar. Así que señor Asens, anímese que yo le recibo con una sonrisa y con ganas de hacer las paces porque el conflicto no nos lleva a ningún lado", sentenciaba Abad.