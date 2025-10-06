'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno

'La isla de las tentaciones 9' ya está en boxes y prepara su llegada a Mediaset después de que Montoya anunciara el regreso del programa durante la gala de 'Supervivientes All Stars'.

El reality, que emitió durante el primer trimestre del año su temporada más viral gracias a la participación del sevillano, ya tiene fecha de estreno para sus dos especiales, que servirán de preludio a la novena temporada.

'La isla de las tentaciones. El casting' se estrenará mañana 7 de octubre a las 20:00 horas en la plataforma Infinity del grupo audiovisual mostrará cómo se desarrollaron las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras.

A este especial le seguirán dos entregas del ya clásico, 'Rumbo a La Isla de las tentaciones' donde conoceremos las identidades de los nuevos protagonistas de esta edición.