Cristina Porta se corona ganadora de ‘Top Chef VIP 4’ en Estados Unidos tras una final de alto nivel culinario
La excolaboradora de 'Sálvame' conquista a los jueces con un menú cargado de emoción y creatividad y se lleva los 200.000 dólares del concurso
Carlos Merenciano
Cristina Porta se ha convertido en la gran ganadora de la cuarta temporada de 'Top Chef VIP', el exitoso reality gastronómico de Telemundo en Estados Unidos. La periodista española, de 35 años, sorprendió al jurado con un menú lleno de emoción, sabor y técnica, imponiéndose en una final reñida frente a Lorena Herrera, Salvador Zerboni y Paco Pizaña.
Los cuatro finalistas debieron elaborar un menú completo —entrante, plato principal y postre— con el que demostrar su evolución a lo largo del programa. Los jueces Toño de Livier, Betty Vázquez e Inés Páez 'Tita' valoraron la originalidad, la ejecución y la historia personal detrás de cada propuesta.
Cristina Porta apostó por la emoción en su plato fuerte, al que tituló 'Mi Tesoro': un socarrat caliente envuelto en humo, acompañado de salsa curry con leche de coco y toques de tom yum. “Nunca gana el arroz, pero me atreví”, confesó la periodista, que vinculó su creación con la maternidad, un tema muy personal para ella. Los chefs quedaron impresionados por su equilibrio de sabores y por la valentía de arriesgar con una receta de gran dificultad técnica.
Sin embargo, fue en el postre donde Cristina terminó de conquistar al jurado. Presentó un mousse de chocolate blanco oculto bajo una nube de algodón de azúcar, que los jueces debieron derretir con un spray de té de jengibre y lima. La sorpresa visual y la armonía del sabor marcaron el desenlace de la noche. “Ha sido una experiencia sensorial”, valoró la chef Tita antes de anunciar el veredicto.
Finalmente, entre lágrimas y aplausos, Carmen Villalobos proclamó a Cristina Porta como la ganadora de 'Top Chef VIP 4', otorgándole el trofeo del programa y los 200.000 dólares del premio. La periodista, emocionada, recibió el abrazo de sus compañeros y el de sus padres, que saltaron al set para celebrar con ella. Para Cristina Porta, su triunfo es mucho más que un título: “He ganado en confianza, en amor propio y en respeto por la cocina. Me voy feliz”, dijo entre lágrimas.
