Resolución archivada
La CNMC toma una decisión sobre las denuncias contra Lalachus por las campanadas de TVE por parte de asociaciones ultracatólicas
El regulador audiovisual concluye que la humorista no promovió el odio religioso durante la retransmisión de fin de año y archiva las quejas presentadas.
Carlos Merenciano
El caso que surgió tras las campanadas de fin de año en TVE ha quedado definitivamente cerrado. Según informa El Independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido archivar las tres denuncias presentadas el pasado enero contra la humorista Lalachus, a la que se acusaba de fomentar el odio hacia los católicos durante la retransmisión.
La controversia se originó cuando la presentadora mostró ante las cámaras una imagen de la vaquilla del programa ‘Grand Prix’ acompañada de una alegoría del Sagrado Corazón de Jesús. Lalachus no hizo comentarios ofensivos y se limitó a explicar que siempre llevaba esa imagen porque le parecía “la mejor del mundo”. Aun así, el gesto generó críticas y llevó a la organización Hazte Oír a presentar una denuncia, que fue desestimada poco después por los tribunales.
RTVE, en sus alegaciones ante el regulador, reconoció que la imagen podía resultar “controvertida”, aunque defendió que formaba parte del tono humorístico característico de la cómica y que su intención era únicamente “divertir y entretener al público”.
En la resolución, a la que ha tenido acceso el citado medio, la CNMC admite que la escena “puede provocar malestar e incomodidad a espectadores con firmes creencias religiosas”, pero aclara que no existió “ánimo, incitación o posición manifiesta de desprecio, odio o vejación” hacia ninguna persona por motivo de su religión.
Con esta decisión, el organismo regulador cierra el expediente y da por concluido un episodio que, según su criterio, debe entenderse dentro del ámbito del humor y la sátira, sin que se produjera ninguna infracción de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
