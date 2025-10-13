Sarah Santaolalla y su deseo tras los disturbios en Vitoria: "Ser fascista daba vergüenza"

Una acto convocado por grupos fascistas desató ayer altercados en Vitoria, que se saldaron con un total de 19 detenidos. Los detenidos trataban de impedir la realización de un acto de la Falange Española para celebrar el Día de la Hispanidad.

Hoy, Sarah Santaolalla se ha pronunciado sobre estos disturbios, clamando sin piedad contra los grupos ultras: "Yo quiero volver a los tiempos en los que ser fascista daba vergüenza. Quiero unos tiempos en los que no se pueda cantar el puñe**** ‘Cara al Sol’ en este país mientras hay gente en las cunetas".

La colaboradora del espacio también ha comparado al partido profranquista con Vox, en auge continuo el las encuestas: "Estos son unos tiempos muy lejanos si permitimos manifestaciones de la Falange o partidos políticos de VOX que dicen que el peor presidente en 80 años es Sánchez. Entre la Falange y VOX no hay diferencia".

"Me parece escandaloso que el fascismo campe a sus anchas. La violencia siempre es condenable", añadió Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, mientras que Ángel Expósito equiparó a los dos bandos: "Nos llamaba la atención que todavía existiera la Falange. La Ertzaintza lo que hizo fue que no se mataran a palos. Unos u otros hubieran cometido algún desastre".