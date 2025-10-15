'OT 2025' frena las críticas de los espectadores con un mensaje contundente: "Una barbaridad"

La edición actual de 'OT' sigue su curso en Prime Video después de vivir, el lunes pasado, su expulsión más dramática hasta la fecha. Sin embargo, el programa afronta duras críticas en redes por parte de algunos usuarios que manifiestan su descontento con el formato, su casting, el repertorio y ponen en duda la repercusión del mismo.

Tras tildar la edición de fracaso, 'OT 2025' ha salido a defenderse a través de Tinet Rubira, su productor ejecutivo, que ha sido muy contundente en redes contra quienes critican el formato: "Buenos días. Solo recordar a toda la gente que está aquí comentando de forma negativa Operación Triunfo, que este pasado 14 de octubre, es decir, ayer, la etiqueta del programa tuvo más de 100.000 mensajes".

"Una barbaridad para algo amañado, sin interés, aburrido, fatal, con mal casting, una mala dirección, peor repertorio...", añadió después Rubira.

Leire Martínez, protagonista

En medio de la polémica con el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, 'OT 2025' ha apostado por reforzar a su jueza estrella, Leire Martínez, poniendo una canción suya para la apertura de la próxima gala. Por lo tanto, los triunfitos se subirán al escenario en la gala 5 para poner voz a 'Mi nombre', la primera canción en solitario de la que fuera vocalista del mítico grupo español.

La cantante ha reaccionado a esta noticia citando un post de 'OT' con el ensayo de los concursantes: "Madre mía cómo va a sonar ésto!!! Estoy súper emocionada!!!! GRACIAS!!!"

