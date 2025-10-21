Nicolas Sarkozy ingresa en prisión para cumplir 5 años por financiación ilegal e insiste en su inocencia: "La verdad triunfará"

Este martes, Francia ha dejado una nueva imagen para la historia: la del expresidente Nicolas Sarkozy entrando en la cárcel tras ser condenado a cinco años de prisión firme por asociación ilícita por el 'caso Gadafi'.

A las nueve de la mañana, la familia Sarkozy al completo salía del domicilio familiar apoyada por una multitud que coreaba el nombre del exmandatario, mostrando su apoyo. "Es inocente, y es injusto", gritaba uno de los presentes. Minutos después, con semblante serio pero con la cabeza alta, Sarkozy abandonó su casa de la mano de su mujer, Carla Bruni, y se acercó a la gente para agradecer su apoyo: "Merci, de tout coeur, merci" (gracias, de todo corazón, gracias), dijo.

Antes de subirse al coche oficial, se despidió con un abrazo de la pequeña Giulia Sarkozy y de su mujer, quien no se despegó de su lado, y se subió al vehículo que le llevó a prisión escoltado por una decena de coches de la policía francesa. Camino al centro penitenciario, el expresidente pasó junto a la Torre Eiffel, la réplica de la Estatua de la Libertad situada en la isla de los Cisnes, y los Inválidos. En la prisión de La Santé, situada en el distrito 14 de París, permanecerá al menos tres largas semanas hasta que sus abogados consigan presentar un recurso para solicitar su salida de prisión.

Convencido de que es inocente, el exmandatario aún tenía cosas que decir antes de ser privado de libertad, y con un escueto post en su perfil de X, reafirmó su inocencia: "No es un expresidente a quien se encarcela esta mañana, es un inocente (...). La verdad triunfará".

La escena no duró más de una hora pero ya es historia de Francia. Se trata del primer ex jefe de Estado del país galo que acaba entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, un hito que responde a la sentencia impuesta en septiembre por un tribunal de París, que dictaminó su culpabilidad por asociación ilícita con el régimen autocrático de Libia para que regase de dinero sus aspiraciones presidenciales.

Francia dividida

Su hijo, Louis Sarkozy, organizó una concentración frente al domicilio el mismo día del ingreso en prisión para demostrarle "el apoyo del pueblo" y protestar por "una sentencia injusta".

Al espectáculo no le faltaron banderas de Francia y cánticos del himno nacional, generando una gran división de opiniones en el país. No solo eso, cuatro días antes de su entrada en la cárcel, Nicolas Sarkozy fue recibido por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, generando indignación en parte de la clase política francesa por vulnerar "la separación de poderes". Sobre esto, Macron consideró este gesto "normal, a nivel humano".

El apoyo al exmandatario también llegó de la mano del ministro de justicia, Gérald Darmanin, quien reconocía este lunes que iría a visitar a Sarkozy a la cárcel semanalmente para garantizar su seguridad. "Puedo visitar cualquier prisión y cualquier preso cuando lo desee", se defendió el ministro antes de lamentar con "gran tristeza" el encarcelamiento del hombre a quien considera su mentor político.

Solicitud de liberación

Una vez ingresado en el centro penitenciario, los abogados de Sarkozy solicitarán su liberación "muy rápidamente", ya que "una noche en prisión es demasiado", declaró el letrado Christophe Ingrain. "Objetivamente no hay ninguna razón para que el tribunal de apelación rechace esta liberación, pero existe incertidumbre jurídica y la afrontaremos", señaló el abogado, quien adelantó que "no habrá trato preferencial" para él y que "su solicitud se examinará dentro del plazo habitual, que es de un mes".

En cualquier caso, sus abogados insistieron en que el exmandatario pasará "entre tres semanas y un mes detenido antes de que se pronuncie el tribunal" sobre su demanda de puesta en libertad, que de recibir una respuesta positiva le permitiría pasar las Navidades en su casa y comparecer libre en el juicio en apelación previsto para marzo de 2026. Durante el tiempo que pasará en La Santé, el exjefe de Estado aprovechará para "escribir sobre su experiencia, sobre la injusticia de la que es víctima".

Sarkozy dormirá en un módulo especial, por su edad y su condición de alto funcionario, acompañado de dos libros: 'El conde de Montecristo' y 'La vida de Jesús'.

Primeras horas en prisión

Las primeras horas de Nicolas Sarkozy en prisión no han sido como las del resto de presos. Sobre el mediodía, el expresidente recibió su primera visita: la de su mujer. También la de su letrado, quien a la salida respondió a las preguntas de la prensa, insistiendo en que Sarkozy se muestra "combativo", y ya ha podido utilizar algunas instalaciones, como el gimnasio.

A la pregunta de cuándo podría salir del centro penitenciario, el abogado se mostró ambiguo al respecto: "Puede salir en tres semanas, quizas menos o quizas más", afirmó.

Suscríbete para seguir leyendo