Audiencias 29/10/2025
'El 1%' vuelve líder con su mejor dato histórico y el homenaje a las víctimas de la DANA lidera la tarde
Por la noche, los especiales de laSexta y Cuatro sobre la DANA pinchan en audiencia
Redacción Yotele
'El 1%' volvió anoche a Antena 3 liderando con holgura su franja al reunir a un 16% y 1.185.000 espectadores frente al televisor para ver el estreno de su segunda temporada. Se trata de su mejor dato histórico, por lo que a pesar de la espera, el programa demuestra su gran valor y capacidad de enganchar al público.
Además, en una noche marcada por los especiales de la DANA, que no convencen en laSexta con 'El Objetivo' (5,4%), ni en Cuatro con 'Callajeros' (4,4%). Tampoco enganchó el final de 'Sin gluten', que se despidió con mínimo al congregar al 9,6% y 676.000 televidentes.
Por la tarde, el homenaje de Estado a las víctimas de la DANA un año después triunfa en La 1 y lidera su franja con un gran 16,6% y 1.338.000 adeptos.
- El Valencia Basket, campeón en casa
- Un Valencia Basket con sello de Estados Unidos
- Maracena – Valencia CF: horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Duelo de estilos ante el campeón de la Euroliga en el Roig Arena
- Libertad VCF asegura que con una reforma de Mestalla el club se ahorraría más de 200 millones
- Inscripciones Medio Maratón Valencia 2026: así es el nuevo sistema por sorteo para conseguir dorsal
- El truco sencillo para saber si una llamada es SPAM sin contestar
- Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025: Búscate y descarga tu foto