Espectacular fiesta de Halloween de Sensillo con S, con Oriana, Jorge González, concursantes de 'OT' y una irreconocible Alaska Nebraska

A la icónica fiesta de Halloween que Heidi Klum celebra en Nueva York le ha salido un sólido competidor en Madrid. Por tercer año consecutivo, un gran número de personajes televisivos e influencers se dieron cita en Halloween con S, el espectacular y multitudinario fiestón organizado por el creador de contenido Sensillo con S, que contó con casi 400 invitados y convirtió Madrid en el epicentro de la excentricidad y la diversión más terrorífica.

Un evento cargado de creatividad y talento por el que pasaron Jorge González, Kube, Oriana Marzolli, Gianmarco Onestini, Aitor Albizua, Almácor, Aless Gibaja, Amor Romeira, Mario Jefferson, Carlos Marco, Leonor Lavado, Ricky García, Juanjo Ballesta y Verónica Romero. Torito, Gorka Rodríguez, David Moreno, Bea Jarrin y los concursantes expulsados de 'OT 2025', fueron otros de los personajes y profesionales de la televisión que sorprendieron con peculiares diseños en esta ya clásica cita, que este año tuvo lugar en la madrileña sala Equis y contó con el patrocinio de Rodilla, Revlon, Vicky Catalán y Canon.

Sin embargo, destacaron las propuestas de la influencer Alaska Nebraska y de Sensillo con S, organizador del evento. La reina drag se presentó irreconocible disfrazada de Greta, el icónico personaje de Los Gremlins, que se alzó con el premio al más original de la noche. Por su parte, el creador de contenido sorprendió metiéndose en la piel (literalmente) del líder marciano de la película Mars Attacks, un complejo proceso de caracterización y maquillaje, liderado por Laura Romojaro y Maro Fernández que duró más de 7 horas.

"Halloween con S nació como un juego entre amigos y hoy es un punto de encuentro creativo que celebra la libertad de expresión a través del disfraz, que para mí es una herramienta artística: permite transformarte, contar historias y explorar identidades desde la diversión. La fiesta se trata de poder ser quien quieras ser, aunque sea por una noche”, asegura Sensillo con S.