Jorge Javier Vázquez estalla contra Mazón en plena presentación de ‘Gran Hermano’: “Me parece un personaje despreciable”

Jorge Javier Vázquez siempre ha sido un presentador muy pegado a la política, y ha sorprendido con los últimos comentarios que ha realizado sobre la actualidad en la Comunidad Valenciana. En plena presentación de 'Gran hermano 20', el presentador reaccionó en directo a la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, apenas unas horas después de que este anunciara su renuncia.

“ A ese tipo de información sí que estoy enganchadísimo”, ha comenzado diciendo antes de cargar con dureza contra el político del Partido Popular. “Lo de la declaración de Mazón de hoy me parece que hace honor a toda su trayectoria desde el día de la DANA. Me ha parecido una declaración vergonzosa y humillante para las víctimas. Me parece un personaje bastante despreciable y lo que ha hecho hoy ha sido únicamente preparar su defensa, que es lo único que le ha importado”, responde ante la pregunta de YOTELE.

El comunicador no se ha detenido ahí y ha continuado su alegato, acusando al expresident de “no asumir responsabilidades” y de “utilizar bulos como escudo político”. “Las víctimas siguen sin importarle. Ha hecho una intervención sin ningún tipo de autocrítica, descargando responsabilidades y escudándose en bulos. Me parece el claro ejemplo de lo que no debe ser la política”, ha añadido, visiblemente molesto.

“Yo no entiendo que una persona que tiene tantísimo tiempo para prepararse una intervención salga haciendo algo así. No me cabe en la cabeza, me explota”, ha zanjado Jorge Javier, dejando clara su postura ante la gestión del exmandatario valenciano.