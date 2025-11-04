Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol

Antoni Daimiel y Guille Giménez vuelven a escena. Los comentaristas se vieron afectados por la adquisición de los derechos de emisión de la NBA por parte de DAZN tras un acuerdo multianual. Después de 30 años, Movistar+ perdió las retransmisiones de la competición y también a una de sus duplas más queridas por parte de la audiencia.

Así lo desveló hace unos días el diario Sport. El artículo del periódico deportivo informaba que, a falta de confirmación oficial, los comentaristas estarían de vuelta en Movistar+ antes de lo esperado. Y es que, en un 'streaming', Guille Giménez anunciaba que les habían aprobado un proyecto, y aunque admitió que "no puedo contar nada", desveló que sería el 9 de noviembre.

Esas declaraciones no pasaban desapercibidas para Manu Falcón, youtuber del canal 'Fuera Caretas', quien se puso a investigar sobre qué podría ser. Intentó contactar con la compañía, pero poco pudo hacer. "Es un búnker", reconoció.

"No me han filtrado prácticamente nada, no he podido sacar información, salvo que el regreso de la pareja Antoni Daimiel y Guille Jiménez es el próximo 9 de noviembre a las 21 horas", destapó en 'Fuera Caretas'.

En ese instante, Manu fue directamente a ver la programación de Movistar+, sabiendo que no se trataba de baloncesto, según le comentaron desde la cadena. "¿Qué tiene Movistar+? Fútbol y tenis", señaló. Y el tenis lo descartó de manera inmediata.

El único partido que hay de fútbol a esa hora es el Celta de Vigo contra el FC Barcelona. Sin embargo, las narraciones son para Carlos Martínez, Maldini y Álvaro Benito, algo que le confirmó Movistar+.

Tras picar mucha piedra, el youtuber consiguió saber que estarían presentes, pero que aún no se podía desvelar. "Va a estar guapo", le confirmaron. Además, los anuncios serán "en breve". Sobre si va a ser de manera puntual, Manu no pudo confirmarlo, aunque podría depender del apoyo de la audiencia.

Una de las cosas que más les impacta a algunos miembros de la cadena es que hayan aceptado la propuesta, especialmente por parte de Antoni Daimiel. "Algunos se sorprenden", comentó.

No han ido por mal camino las pesquisas de este creador de contenido y es que ha sido este lunes noche, cuando la plataforma de pago ha anunciado oficialmente la reubicación de Daimiel y Guille en su plantilla de comentaristas, pero en las retransmisiones de fútbol. Horas antes de esa confirmación oficial, Movistar+ publicaba el siguiente cebo en sus perfiles de redes: "Los lunes siempre pasan cosas. Muy atento hoy a 'El Día Después'".

Un guiño cinematográfico en Vigo y con Aspas

La publicación en la red social X muestra una foto con dos hombres sentados en sillas plegables, pescando en el muelle de Vigo. Los más cinéfilos relacionaron rápidamente la imagen y el texto con 'Los lunes al sol', película rodada en en la ciudad olívica por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem y Luis Tosar, que interpretan a dos extrabajadores de un astillero que viven una amarga travesía vital, en la que luchan por sobrevivir tras quedarse en el paro.

Luis Tosar y Javier Bardem, a bordo del Illas Ficas durante "Los Lunes al Sol" / FDV

Precisamente, la imagen más icónica del filme fue la elegida como carátula de la producción y en ella se ve a José Suárez (Tosar) y a Santa (Bardem), surcando la ría en un barco de pasaje. Una escena similar de la película ha sido recreada por Movistar+ para ese anuncio oficial en el que se informa de que el tándem NBA se pasa al fútbol para retransmitir LaLiga en la opción multicámara.

José Ángel Ejido, Luis Tosar y Javier Bardem, en un fotograma de 'Los lunes al sol', escena que Movistar+ ha elegido para recrear el spot en el que participa Iago Aspas. / 'Los lunes al sol'

Otro de los fotogramas del filme que simula Movistar+, y que muestra a los actores protagonistas junto a José Ángel Ejido sentados en el ferry con los astilleros al fondo, ubica en el lugar de los intérpretes de la peli a los dos comentaristas, con Iago Aspas en medio de ambos, leyendo un ejemplar de Faro de Vigo.

El guiño cinematográfico con Vigo, el moañés y ese trasfondo laboral pretende ser una simbólica metáfora para confirmar el estreno y la vuelta al trabajo de Antoni Daimiel y Guille Giménez en el partido entre el Celta y el Barça, que se disputará en Abanca Balaídos ese domingo 9 de noviembre, a las 21 horas.

La campaña incluye un vídeo de poco más de 30 segundos en el que los dos profesionales del periodismo deportivo mantienen esta conversación, mientras Giménez lee un periódico del diario decano:

Guille: "Antoni, estoy muy perdido"

Daimiel: "Llevo semanas dándole vueltas y no se me ocurre nada"

Se abre plano, y aparece Iago Aspas sentado también en la parte descubierta del barco:

Aspas: "Ey qué tal, ¿que no tenéis nada?"

Guille y Daimiel: "Nada, nada"

Aspas: "¿Y comentar LaLiga?"

Daimiel: "¿En el dial 57?"

Aspas: "Contratado"

La pareja más icónica ante las cámaras en las canchas

Los comentarios de Antoni Daimiel y Guillermo Giménez han acompañado por las noches a miles de personas en España durante años y años. El primero es uno de los presentadores más reconocidos del periodismo deportivo en España. La apuesta de Movistar+ fue un acierto para la difusión del baloncesto en España, especialmente tras su labor durante las retransmisiones de la NBA. Daimiel forma parte de Canal+ (ahora Movistar+) desde su inicios, en 1990, ejerciendo labores de redactor en deportes, y llegando a ser durante varios años reportero y editor de 'El día después'. Ha retrasmitido, en directo desde Estados Unidos, varios All-Star Game de la NBA, así como la casi totalidad de las finales de esta liga desde 1996, formando pareja con Andrés Montes, David Carnicero y Guille Giménez.

Entrevista a Guille Giménez Y Antoni Daimiel presentadores del programa de la NBA en Movistar+. / DAVID CASTRO

Este último entró en 1995 en Canal+, trabajando en el equipo de los programas 'Más Deporte' y 'El día después', narrando partidos de rugby y fútbol australiano. Empezó en la temporada 2006-07 a narrar NBA junto a Ramón Fernández, tras la marcha de Andrés Montes a La Sexta. También ha narrado numerosos partidos de fútbol europeo durante los descansos de las temporadas NBA, como Premier League, Bundesliga o Eredivisie. Desde 2015 a 2018 presentó, junto a Daimiel y Piti Hurtado, el programa semanal de repaso a la competición Generación NBA. Formaba junto a Antoni Daimiel la dupla principal de narradores de la liga de baloncesto estadounidense en Movistar+. Ahora ambos dejan las cachas de basket para "pisar" el césped de los estadios de fútbol.