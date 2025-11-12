Sandra Barneda expulsa a una pareja de 'La isla de las tentaciones' tras romper las normas

Tensión máxima en República Dominicana. Sandra Barneda sorprendió a los participantes de ‘La isla de las tentaciones’ con una noticia que cambiará el rumbo del programa: una pareja debía abandonar la experiencia tras incumplir las normas en reiteradas ocasiones. La presentadora irrumpió en ambas villas para comunicarlo: “El miedo se apoderó de todos hasta el punto de saltaros las normas una y otra vez a pesar de mis advertencias. Ese comportamiento tiene consecuencias muy graves: una pareja esta misma noche abandona de forma definitiva ‘La isla de las tentaciones’”.

La decisión no sería suya, sino de los propios concursantes, que tuvieron que votar individualmente quién debía marcharse. “Cada uno me dirá un nombre y la decisión se tomará en función de la suma de todos los votos”, explicó Barneda ante la incredulidad de los participantes, que no pudieron contener las lágrimas al tener que elegir. Finalmente, y tras el recuento, la presentadora comunicó el resultado por megafonía: “La pareja que abandonará ‘La isla de las tentaciones’ esta misma noche es Nieves y Lorenzo”.

Entre lágrimas y abrazos, ambos se despidieron del resto de concursantes y se prepararon para enfrentarse a la “hoguera de las consecuencias”, donde debían decidir si abandonar el programa juntos, separados o con una nueva tentación. Lorenzo fue el primero en llegar y se mostró visiblemente molesto al ver imágenes de Nieves conversando con Albert Barranco: “¿Por qué hablas así de mí? ¿Por qué dejas que ese tío te coma la cabeza?”. Ella, por su parte, negó cualquier tipo de acercamiento y reprochó a su pareja la falta de confianza: “Pienso que no me valoras nada. ¿Piensas que el amor que tienes hacia mí es sano?”.

Durante la hoguera, ambos repasaron los desencuentros de su relación. Nieves confesó sentirse “pequeña a su lado” y que su personalidad había cambiado desde que comenzó con él: “Me he dado cuenta de que no soy del todo feliz y que a veces no puedo ser yo misma”. Lorenzo, en cambio, se mostró dispuesto a luchar por ella: “Eres el amor de mi vida. Sé que tengo que cambiar muchas cosas, pero me quiero ir contigo y casarme”.

La incógnita sobre el futuro de la pareja se resolverá esta noche, martes 11 de noviembre, en una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’, a las 21:45h en Telecinco, donde Nieves deberá tomar la decisión definitiva sobre si continúa o no junto a Lorenzo.