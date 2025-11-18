Mariló Montero hace historia en ‘MasterChef Celebrity 10’ y se convierte en la ganadora de una final de infarto

La décima edición de 'MasterChef Celebrity' ya tiene vencedora: Mariló Montero. La presentadora se alzó con el trofeo tras una temporada en la que se ha convertido en una de las concursantes más visibles del formato. Su victoria llegó en una gala que volvió a liderar su franja con un 15,7% de cuota, confirmando el gran seguimiento del talent de La 1.

En el duelo final, Mariló se enfrentó al exfutbolista Miguel Torres, ambos arropados por familiares, compañeros y por el chef Oriol Castro, ganador de tres estrellas Michelin. La navarra apostó por un menú autobiográfico, repleto de técnica y referencias personales: verduras en distintas texturas con puré de lentejas, un solomillo Wellington de corzo y un postre de fresas escabechadas con helado de yogur, pacharán y algodón de azúcar. Miguel optó por una línea más tradicional que homenajeaba su vida: sopa castellana reinterpretada, atún en tres texturas y un arroz con leche de piñones con cúpula de chocolate que sufrió varios percances durante el emplatado.

El jurado reconoció la complejidad y la ejecución del menú de Mariló, que volvió a demostrar la evolución que ha tenido durante todo el concurso. Como ganadora, recibió los 75.000 euros del premio, que donó íntegramente a FUNDELA, organización a la que ya había destinado otros 8.000 euros en pruebas anteriores. Además, tanto ella como Miguel disfrutarán de un curso en el Basque Culinary Center, un regalo que la periodista quiere compartir con su hijo Alberto Herrera.

Emocionada tras escuchar el veredicto, Mariló describió la experiencia como “un viaje vital” que la ha enfrentado a sus propios límites. Miguel, por su parte, se quedó a un paso del triunfo, pero reconoció sentirse satisfecho pese a los fallos finales: “Me siento ganador. 'MasterChef Celebrity' es, junto a mi etapa de niño soñando con ser futbolista, el proyecto más bonito que he hecho en mi vida”.