Cambio de fase
Adiós al Oasis de 'Gran Hermano 20', expulsión de Diego y una lista de nominados llena de sorpresas
La nueva mecánica dejó sin inmunidad a los concursantes y provocó tensiones en la casa con la nominación por grupos
Carlos Merenciano
La tercera gala de 'Gran Hermano 20' marcó un punto de inflexión para los concursantes. La dirección del programa cerró definitivamente el Oasis y la Pajarera, lo que supuso el fin de la inmunidad. Con ese giro de mecánica arrancó una noche marcada por la expulsión de Diego, uno de los perfiles más controvertidos de la edición y protagonista involuntario del estreno por la bronca con su hermano, que decidió no entrar al concurso.
Diego, Belén y José Manuel partían como nominados de la semana. Jorge Javier Vázquez mostró en plató unos porcentajes ciegos muy ajustados —41%, 39% y 18%—, y la resolución mantuvo la tensión hasta el final. El primero en salvarse fue José Manuel, dejando el duelo entre Diego y Belén. Pasada la medianoche llegó el veredicto: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Diego”. El expulsado reconoció sentirse en calma: “Me encuentro tranquilo, me lo esperaba, por una parte… Voy a echar de menos a mis compañeros y a la casa”.
Mientras él hablaba con el presentador, su hermana fue mucho más directa en plató al analizar lo ocurrido desde el estreno: “No me gustó lo que le pasó la primera gala, que ha sido lo que le ha afectado… Cuando volvió a la casa ya estaba prejuzgado por la gente”. Y añadió sobre aquel encontronazo familiar: “Diego, al ver a su hermano, ya pensó más en su madre que en él. Lo ha hecho como ha podido y como le han dejado”.
La gala también estuvo marcada por la evolución de las primeras tramas sentimentales. Aquilino reconoce que empieza a sentir algo por Paula, aunque ella mantiene la cabeza fuera con su novio. En el caso de Edurne e Íñigo, los celos del concursante por la cercanía de Jonay han frenado lo que parecía un acercamiento claro. Además, Noa y Sofía, las primeras expulsadas de la edición, regresaron al plató convencidas de que su salida fue “culpa de un piedra, papel, tijera” y no de ninguna de las dos.
La mecánica de nominaciones cambió por completo esta semana. En formato grupal, los concursantes tuvieron que consensuar a qué compañero enviar a la palestra, rompiendo estrategias y generando más de un roce. Aquilino fue el primero en ponerse en la lista —“quería vivir la experiencia”—, y a él se sumaron Lorena y Raúl, más tarde Cristian, Desirée y Yoon. El grupo que ganó el juego de la noche decidió salvar a Raúl, y las últimas inmunes añadieron a Belén a la lista final. Así quedan los nominados de la semana: Belén, Aquilino, Lorena, Cristian, Desirée y Yoon.
