Audiencias 22/11/2025
'Bailando con las estrellas' lidera con su semifinal, 'La ruleta' cae y 'laSexta Xplica' sube con Rufián
El cine de La 1 supera a Cuatro, pero se vuelve a quedar lejos de la primera posición
Redacción Yotele
'Bailando con las estrellas' lideró anoche con su semifinal las audiencias del prime time del sábado. El talent show de Jesús Vázquez consiguió un buen 12% y 934.000 espectadores, siendo la única oferta en alcanzar el doble dígito.
La otra cara de la moneda es para 'La ruleta de la suerte noche', que cayó a mínimo de temporada con su nueva entrega. El concurso de Jorge Fernández flaquea y pierde el liderazgo por primera ve desde su regreso, anotando un 9,4% y 967.000 seguidores.
Por último, 'laSexta Xplica' aprovechó la entrevista de Rufián y la actualidad marcada por la condena al Fiscal General del Estado para elevarse hasta su segundo programa más visto del año. El formato de José Yélamo logra atrapar al 8,4% y 690.000 televidentes.
- Zubizarreta se confiesa sobre su época en el Valencia CF: 'Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están
- Corberán habla del gol anulado y la tangana final
- Así fue la riña en el final del derbi en Mestalla
- Las notas del Valencia CF en la victoria contra el Levante UD
- Calero: 'A un jugador de ellos le ha costado saber ganar
- El polémico gol anulado al Valencia CF por fuera de juego de Copete
- Hugo Duro rompe el Derbi con una chilena para la historia
- Hugo Duro: 'He marcado gol y ha sido el primero en celebrarlo conmigo