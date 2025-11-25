'OT 2025' vivió su expulsión más dura con las primeras actuaciones con invitados

'OT 2025' vivió anoche su expulsión más dura de lo que llevamos de edición. El talent show que presenta Chenoa despidió a uno de los favoritos y eligió a los últimos nominados de la temporada.

Pero antes los concursantes subieron al escenario para interpretar 'Saturno' junto a Pablo Alborán. Claudia Arenas, Cristina, Téyou, Guillo Rist, Crespo, Olivia, Guille Toledano y Tinho abrieron así la gala y después interpretaron junto a Elena Gadel el tema 'Lobo'.

Después de las actuaciones de los ocho concursantes, Chenoa anunció que Téyou se convertía en la nueva expulsada: "Los espectadores de OT han decidido, con el 52% de los votos, que quien debe seguir en la Academia sea Guillo Rist".

Tras la expulsión, Miriam Rodríguez anunció a Tinho como favorito. Por su parte, el jurado propuso a Guille, Guillo, Claudia y Crespo para abandonar la academia. Los profesores salvaron a Claudia y los compañeros optaron por darle una nueva oportunidad a Guille, por lo que tanto Guillo como Crespo se jugarán la próxima expulsión.