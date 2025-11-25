El nuevo 'talent' de TVE que quiere acercar la lírica al público: "Las óperas son como culebrones"

La lírica es un género que no suele aparecer demasiado en televisión. Pero TVE ha decidido abrirle un hueco en la programación de La 1 de la mano de 'ARIA, locos por la ópera', un 'talent show' musical destinado a descubrir y dar proyección a grandes voces líricas del país, presentado por dos cantantes con mucho tirón entre la audiencia juvenil: la eurovisiva Ruth Lorenzo y el 'extriunfito' y exparticipante de 'Masterchef celebrity' Juanjo Bona. La previsión es que se estrene estas navidades.

"La tele y la ópera suelen ser como el aceite y el agua, no se suelen mezclar", incide Tinet Rubira, director de Gestmusic Endemol, productora junto a RTVE del concurso, basado en un 'show' holandés. "Nosotros queremos que se vea que la ópera no es elitista, que es una carrera muy larga, que requiere mucho esfuerzo... Y que las óperas son como culebrones, en las que hay celos y venganzas", añade, insistiendo que se trata de un programa para todos los públicos.

Un jurado "muy didáctico"

Para ello cuentan con un jurado "muy didáctico" que ayudará al público a entender este estilo musical: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez. Un género que quieren acercar también a los más jóvenes, como ha hecho Rosalía con su último disco, 'Lux'.

Ellos serán los responsables de valorar las actuaciones de los 10 concursantes (cinco chicas y cinco chicos de diferentes edades y procedencias) seleccionados para esta nueva apuesta musical, que irán cayendo eliminados en las cuatro galas que conforman el programa.

Solo seis de ellos se clasificarán para la final. En sus actuaciones estarán siempre acompañados por una orquesta en directo. "Aparte de grandes voces, detrás de cada uno de los concursantes hay una historia que contar", subraya Rubira.

El jurado secreto

"Yo creo que he conseguido mostrar que la jota no es música de abuelos, y espero que con 'ARIA' logremos lo mismo", explica el cantante Juanjo Bona, que debuta como presentador después de su paso por 'OT' y 'Masterchef celebrity 10', donde llegó a la final que acabó ganando Mariló Montero.

"La ópera te ayuda a sentir, algo que a veces nos da mucho miedo", incide por su parte Lorenzo sobre un programa que contará con artistas invitados en sus cuatro galas y que esconde una sorpresa: un jurado secreto es el que decidirá al final de cada noche quién de los nominados se queda y quién se va.

"Es alguien supertop del mundo de la ópera", deja caer Tinet Rubira. Aunque su nombre no se desvelará hasta la final. "Entonces le pediremos que cante", promete el directivo.

Formato holandés

Emitido por primera vez en 2021 por la cadena pública holandesa NPO1, ‘ARIA’ reunió a 1,2 millones de espectadores en su final, alcanzando una cuota de pantalla del 20,4%. Desde entonces, se han producido dos nuevas ediciones.

