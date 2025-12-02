Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': "No me creo superar a Dan Brown"

De recoger aceitunas en Jaén y dedicarse a cuidar a su suegra a ver cómo sus novelas llegan a número uno en Amazon en España, por delante de superventas como Dan Brown y Ken Follett. Esta es la meteórica carrera que se ha forjado estos últimos meses Custodio Pérez, un escritor autodidacta que, tras su visita a 'La revuelta' de David Broncano, se ha convertido en un inesperado fenómeno literario. Su trilogía de 'thriller' 'Andalucía negra', que comenzó autopublicando, ha salido ahora a la venta de la mano de Temas de Hoy (Grupo Planeta).

La vida de Custodio empezó a cambiar el pasado septiembre, cuando acudió como público al programa de La 1 y, tras regalarle sus libros a Broncano, le retó a que lo llamara algún día si le fallaba algún invitado. Pocas semanas después, su sueño se cumplió y volvió a pisar el plató del 'show' de TVE, ahora ya como entrevistado estrella.

"Fue una locura, porque me llamaron a las 12.30 y a las cinco tenía que estar en Madrid, y yo vivo en Pegalajar (Jaén)", recuerda Custodio. Pero tenía claro que era una oportunidad que no podía dejar escapar. "No me lo pensé. Es que sin ellos no estaría ahora donde estoy. Se lo debo todo a 'La revuelta' y a toda esa gente que me ha apoyado tanto tras verme en el programa, porque antes me movía por los salones del manga y no triunfaba demasiado", reconoce a EL PERIÓDICO este prolífico autor.

Porque en menos de dos años, ha escrito nueve libros. "No paro, pero también son novelas cortas", puntualiza. El argumento de la primera se le ocurrió mientras vareaba aceitunas en el campo. "La idea me pasó por la cabeza como si fuera una película", rememora este fan de Stephen King y Juan Gómez-Jurado acerca de cómo escribió la primera novela de 'Andalucía negra', 'Granada oscura', donde combina los asesinatos con un caso de bebés robados.

Asesinatos y sexo

Luego llegaron 'El mar de los olivos' y 'El triángulo del sur', ambientadas entre Jaén, Granada, Córdoba y Málaga, siguiendo con su ruta turística andaluza. "Ya me quedan pocas provincias", bromea. Sus protagonistas son unos jóvenes policías y guardias civiles que se enfrentan a escabrosos crímenes, y la narración no escatima en escenas de sexo. "Son agentes de lo más normal, de los que te puedes encontrar en la calle", los describe Custodio, que escribió su primera obra en el móvil, sin contar con una formación específica.

"Después he hecho varios cursos, tanto 'online' como presenciales. Pero al final ves que todos son prácticamente lo mismo y que la única forma de evolucionar, desde mi punto de vista, es escribiendo y leyendo mucho", considera, algo que él sigue a rajatabla. Sus novelas de referencia son muy variadas: "La saga 'Reina Roja', 'Carrie', las de Carmen Mola, Donato Carrisi, Megan Maxwell, Lena Valenti...".

Álex de la Iglesia y Santiago Segura

"El otro día estuve en una librería y mi novela estaba al lado de la de Donato Carrisi. ¡Qué emoción estar ahí con uno de mis ídolos!", afirma. "Tampoco me creo haber sido número uno en ventas, por encima de Dan Brown", confiesa. "En mi pueblo es una locura, me conoce ya todo el mundo y se hacen fotos conmigo. Y en mi familia me apoyan un montón: mi mujer, mi hermano... Mi padre me dice que está muy orgulloso", añade Custodio, que le gustaría que, si un día 'Andalucía negra' llega a materializarse en una película o una serie la protagonizaran Hugo Silva y Santiago Segura y la dirigiera Álex de la Iglesia.

Él, de momento, sigue con el turbo puesto. "El año que viene espero que salga la segunda parte de 'Andalucía negra'. Además tengo un libro de manga escrito y algunos cuentos y relatos", enumera. Pero tampoco quiere limitarse al 'thriller': "Tengo en mente una novela histórica de aventuras, así que no me cierro a nada". Y cómo no, espera volver a promocionar pronto esas obras en 'La revuelta'.

Suscríbete para seguir leyendo