Eurovisión 2026: Preguntas y respuestas tras la retirada de España del festival por la participación de Israel

España no participará en la próxima edición de Eurovisión. Israel finalmente sí que participará en el concurso, según han decidido en una votación los países integrantes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, este jueves en una asamblea general.

Minutos después de hacerse pública la decisión, RTVE ha confirmado que España se retira del festival.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte. La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

Los países que no participarán

Las radiotelevisiones públicas de España (RTVE), Países Bajos (Avrotros), Irlanda (RTÉ) y Eslovenia (RTV) han confirmado su retirada del Festival de Eurovisión de 2026.

Por su parte, Bélgica e Islandia anunciarán en los próximos días si mantienen su participación en Eurovisión. Un portavoz de la radiotelevisión pública francófona de Bélgica (RTBF) ha asegurado que la entidad "toma nota" de la decisión de mantener a Israel en el concurso y que la cadena "tomará una posición" sobre la participación belga en el certamen "en los próximos días", añadió.

Israel

Israel celebró este jueves la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión de que un representante de su país pueda participaren el próximo certamen de Eurovisión y tachó a los países que se han retirado del concurso - España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia - de pesarles "la verguenza". "Celebro la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de los países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel", escribió el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, en su cuenta de X.

¿Y el Benidorm Fest?

Aunque pudiera parecer que la salida de Eurovisión afectaría directamente a su continuidad, RTVE ha aclarado que el festival alicantino se mantendrá intacto. La corporación ha defendido que, aunque nació ligado al certamen europeo, el Benidorm Fest ha adquirido una identidad propia y un valor cultural que van más allá de Eurovisión.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha reiterado en varias ocasiones que la apuesta de la corporación por el Benidorm Fest no solo se mantiene, sino que se reforzará de cara a la próxima edición. López afirmó que su compromiso continúa "intacto" y que el objetivo es "redoblar esfuerzos" para organizar "el mejor Benidorm Fest de nuestra historia".

¿España no ha participado alguna vez?

España no estuvo presente en las cinco primeras ediciones de Eurovisión, que comenzó a celebrarse en 1956. Desde entonces no ha faltado a ninguna cita, salvo cuando el festival se canceló por la pandemia de covid en 2020, y es uno de los cinco países que más contribuyen en la UER a financiar el certamen.

¿Y qué pasa con Eurovisión Junior?

El próximo 13 de diciembre se realizará la 23ª edición del festival junior, que tendrá lugar en la capital georgiana, Tiflis, en el recinto del Pabellón de Gimnasia de Tiflis. España sí que participará en este certamen, del que Israel se ha retirado en varias ocasiones. Debutó en el concurso en 2012, se retiró en 2013, volvió a concursar en 2016. En 2017 no concursó, en 2018 volvió y desde 2019 el país no ha vuelto a participar.

