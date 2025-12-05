Netflix compra Warner Bros. por 82.700 millones y firma la mayor operación en la historia del entretenimiento

Netflix ha sacudido este viernes la industria audiovisual mundial anunciando la adquisición de Warner Bros. —incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max— en una operación valorada en 82.700 millones de dólares. El acuerdo, aprobado por los consejos de Netflix y Warner Bros. Discovery (WBD), se cerrará tras la escisión de la división Global Networks de WBD en una nueva compañía, Discovery Global, un proceso que se completará en el tercer trimestre de 2026.

La operación fusiona dos catálogos sin precedentes: desde 'Casablanca', 'Ciudadano Kane', 'Harry Potter', 'Friends', 'The Sopranos', 'Game of Thrones' o el universo DC, hasta éxitos recientes de Netflix como 'Stranger Things', 'Bridgerton', 'La casa de papel' o 'Miércoles'. “Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Con este acuerdo podremos hacerlo incluso mejor”, afirmó Ted Sarandos, co-CEO de Netflix. Su homólogo Greg Peters destacó que la integración permitirá aumentar la producción global y “crear más valor para los accionistas” gracias a sinergias de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales a partir del tercer año.

David Zaslav, CEO de WBD, calificó la operación como un “encuentro entre dos de las mayores compañías de relatos del planeta”, asegurando que la unión garantiza la continuidad de las historias que Warner Bros. ha construido durante más de un siglo. Netflix adelantó que mantendrá la exhibición cinematográfica en salas, reforzará su capacidad productiva en Estados Unidos y conservará las estructuras creativas clave de Warner.

Tras la escisión de Discovery Global —que quedará como empresa independiente con marcas como CNN, Discovery, TNT Sports y Discovery+, además de Bleacher Report—, el cierre definitivo de la compra dependerá de la aprobación de los reguladores y de los accionistas de WBD. Netflix ya cuenta con el respaldo de entidades financieras como Wells Fargo, BNP y HSBC, que aportarán financiación para la transacción.

La integración de Warner Bros. en Netflix transformará por completo el mapa audiovisual internacional, consolidando al gigante del streaming como el mayor conglomerado global de entretenimiento en la era digital.