La francesa Lou Deleuze gana Eurovisión Junior y España acaba quinta con Gonzalo Pinillos

Francia se alzó este sábado con su cuarta victoria en la Eurovisión Junior durante la XXIII edición del certamen que se celebró en Tiflis, capital de Georgia.

La francesa Lou Deleuze encandiló con la canción 'Ce Monde' a los votantes, que le concedieron 248 puntos, 152 de los jurados nacionales y 96 de los espectadores. De esta forma, Francia, que ya había ganado hace dos años, empata con Georgia como el país con más entorchados en este festival de la música que tiene lugar desde 2003.

El representante español, Gonzalo Pinillos, tuvo que conformarse con el quinto lugar al recibir 152 puntos, 98 del jurado y 54 de los televidentes.

La ucraniana Sofia Nerseyan fue segunda con 177 puntos y la georgiana Anita Abgarián quedó en tercer lugar al recibir 175 puntos.

Gonzalo Pinillos, durante su actuación. / TVE

A sus 14 años Pinillos interpretó 'Érase una vez (Once Upon A Time)', con el mensaje de que "todo es posible cuando lees" e incluía en su letra referencias a cuentos clásicos como 'Peter Pan' e historias más modernas como el manga 'Naruto'.

Tras la actuación, Gonzalo Pinillos ha explicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que está "muy feliz con el puesto". "Lo hemos dado todo, yo creo, en el escenario y nos ha salido increíble. Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien, que es lo importante al final. Y después, pues el puesto tampoco dependía de nosotros y yo creo que me he quedado muy contento con toda la valoración del jurado", ha asegurado, para después añadir que los votos del público están "genial".

La noche la abrió el campeón de 2024, el georgiano Andria Putkaradze, quien apareció en el escenario con vestimenta de pastor y la tradicional flauta georgiana Salamuri.

En total, compitieron 18 países, uno más que la pasada edición en Madrid y dos más que en Niza 2023. No participaron ni el Reino Unido, que sí acudió hace dos años, ni Alemania, que estuvo presente en la capital española.

Al mismo tiempo volvió el hijo pródigo, Croacia, que ganó la primera edición celebrada en Copenhague en 2003 y que no participaba desde 2014.