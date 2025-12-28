En 'Fiesta'
Emma García frena 'Fiesta' para defender a Alexia Rivas y atizar a Olga Moreno: "Fue muy machista contigo"
La presentadora quiso pronunciarse en el enfrentamiento entre la exmujer de Antonio David Flores y su colaboradora
Kevin Rodríguez
El pasado viernes Olga Moreno ofrecía una entrevista en 'De viernes' en la que cargaba contra Alexia Rivas, una de las colaboradoras más críticas con ella. La ex de Antonio David se quejaba del pasado de la colaboradora de 'Fiesta' y hoy Emma ha paralizado el programa para responderle.
"Quiero recordarle de dónde venimos cada uno. Yo no salgo detrás de una pantalla con el amante de otra persona en directo", afirmó contundente Moreno en el programa de Santi Acosta.
"Desde hace 8 años, yo vengo de esta cadena. He estado de redactora, de reportera y haciendo videos, muchos tuyos. Vengo de la facultad y de haber currado como una burra. Todo me lo he ganado yo, con la carrera que me han pagado mis padres. Tú vienes de llevar 20 años hablando de los demás junto a tu exmarido y de vender tu vida", le contestaba Rivas esta tarde desde 'Fiesta'.
En ese momento, Emma García ha tomado la palabra para dejar claro lo que piensa sobre este asunto y cargar contra Olga: "No me ha gustado que Olga haya sacado ese tema. Te ha costado mucho superarlo, has sido muy valiente y te ha sido difícil salir de esa historia. Por eso yo siempre te doy la enhorabuena, Alexia".
"Creo que Olga no ha medido, porque te podría haber dicho muchas más cosas, pero esta parte es muy delicada. Me pareció una situación muy complicada y le diste la vuelta. Se te machacó y todo el mundo fue muy machista contigo", ha sentenciado la presentadora.
- Nico González: 'Guardiola exige mucho, pero luego juegas casi de memoria y empiezas a disfrutarlo
- Desaparece, con tres de sus hijos, el entrenador del filial del Valencia CF Femenino, Fernando Martín
- El Valencia por minutos: de colista a la Champions
- El mensaje de Loquillo en el Roig Arena: 'Tenéis al mejor entrenador de Europa
- David Villa, presente en el debut de su hijo en LaLiga FC Futures
- La Real Sociedad se mantiene en sus trece con Umar Sadiq
- Marcelo: 'Tenía tripa, no fui un atleta. Siempre he disfrutado de mi vida, no he sido de gimnasios ni dietas estrictas
- Meriton puede dar el enésimo golpe al prestigio del Valencia CF