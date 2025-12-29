Todos los vestidos de Cristina Pedroche en las campanadas de Nochevieja

La Nochevieja de 2021, Antena 3 se marcó un tanto al dar el 'sorpasso' a La 1 y convertirse en la cadena más vista durante las campanadas, un éxito que repitió en 2022 y 2023. ¿Su secreto? Pues que ha conseguido que, cada Fin de Año, media España especule durante semanas sobre la indumentaria que lucirá esa noche tan especial Cristina Pedroche, la encargada de comerse las uvas con la audiencia de Atresmedia desde 2014. El 'look' de la presentadora, elegido habitualmente junto a su amigo estilista Josie, se ha convertido ya en tradición, casi como los turrones o los villancicos.

Este año, Pedroche repite por 12º año consecutivo en la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote, con la colaboración especial de Santiago Segura. Y esta vez se la podrá ver en Antena 3 pero también en La Sexta y Atresplayer, ya que Atresmedia hace una emisión simultanea. A la espera que se desvele el secreto, repasemos sus estilismos en las Nocheviejas anteriores.

2024: cristales de leche materna

La presentadora reivindicó su faceta de madre con un vestido en el que colaboró con Unicef para poner el foco en la protección a la infancia. Creado con técnicas de alta sombrerería, incluía croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada que la propia Pedroche conservó cuando tuvo a su hija Laia, nacida en 2023. Los cristales emergían de 40 pezoneras.

2023: inspirado en la naturaleza

Pedroche no defraudó en el Fin de Año de 2023 luciendo un vestido sostenible inspirado en la naturaleza creado por Josie y la diseñadora navarra Paula Ulargui, que contó con la colaboración de Greenpeace. "Soy agua, soy una ola. Soy como las olas y terminas que me trajeron a mi hija. Está hecho en un 80% de agua", aseguró la presentadora durante la retransmisión de las Campanadas de Antena 3.

2022: homenaje a los refugiados

Aunque en un principio se especuló con que Pedroche luciría ‘body painting’ después de que se confirmara su embarazo, la colaboradora de ‘Zapeando’ optó por un diseño en homenaje a los refugiados de la guerra de Ucrania. Vistió un ‘look’ con mensaje solidario compuesto por un abrigo creado con tiendas de campaña de ACNUR, en el que habían colaborado 75 refugiados; una escultura en forma de ave sobre el pecho, elaborada por Jacinto de Manuel; y una falda transparente de tul en espiral, que dejaba entrever sus incipientes curvas premamá.

2021: una pieza de museo

En vez de estrenar vestido como cada año, Pedroche lució una pieza del museo del diseñador Manuel Piña, fallecido en 1994. "Soy un insecto indefinido que está a punto de nacer", bromeó la presentadora en su cuenta de Instagram. El 'look' tenía un aire futurista realizado "en tafetán calado iridiscente, con acabados metálicos y dos aros que aportan volumen geométrico a modo de caparazón del escarabajo, que fuera logotipo de su desaparecida marca”, según el museo. También llamaron la atención la capa alada (de Buj Studio), el casco y los zapatos XXL acabados en punta y plateados, de Manuel Albarrán.

2020: cristales y edredón

Pedro del Hierro firmaba este estilismo que incluía un vestido corto blanco con cristales, unas botas altísimas a juego (pero en color agua marina) y un tocado de lo más brillante. Pero si con este no llamaba suficiente la atención, el toque final era de lo más rompedor: un edredón nórdico a modo de abrigo o capa, una alusión muy directa a los largos días de confinamiento en casa a los que nos obligó la pandemia.

2019: un traje-escultura

Pedroche dejó de lado las transparencias a las que nos tenía acostumbrados y, en 2019, optó por un 'look' que, más que moda, hacía un guiño al arte: era un traje-escultura. Inspirado en la mitología romana, el atuendo estaba creado por el pintor y escultor Jacinto de Manuel e ideado por el estilista Josie, director artístico desde 2015 de la puesta en escena en Nochevieja de la presentadora. El vestido aludía a la diosa Venus y al kintsugi, el arte japonés que consiste en reconstruir objetos dañados con oro.

2018: la polémica

El atuendo de 2018, una especie de bikini con flores de tonalidades rosadas y violetas, fue muy comentado, pero porque vino envuelto en una polémica. Lo firmaba la marca Tom-Hom, pero fue acusado de plagio y de estar inspirado en un vestido de novia que lució la modelo Laetitia Casta en la pasarela de alta costura en el año 1999.

2017: dos vestidos

Para alargar la expectación de cara al secreto del vestido de Pedroche, la presentadora lució esa Nochevieja dos vestidos muy distintos. El segundo fue un mono transparente con aplicaciones de encaje y chantilly diseñado por Hervé Moreau, director artístico de Pronovias.

2016: del arte a las superheroínas

"Soy una súper heroína" comentaba Pedroche la Nochevieja de 2016. ¿El motivo? Sin duda, el corsé que lucía, acompañado de una falda tul de lo más transparente y una túnica con estrellas bordadas con cristales y tiras de cristal de bohemia. Aunque este vestido de Pronovias también se inspiraba en una obra de Vincent Van Gogh, 'La noche estrellada'.

2015: corte sirena

El vestido de corte sirena de Pronovias, bordado con más de 20.300 cristales, marcaría la línea de transparencias que a partir de entonces luciría Pedroche en Nochevieja. Se necesitaron más de 350 horas de trabajo para confeccionarlo. El mono de 2017 tendría después muchas similitudes con este 'look'.

2014: el pistoletazo de salida

Pedroche debutó en las campanadas en La Sexta, con un vestido negro que ya apostaba por unas transparencias que no eran demasiado habituales en la tele pero que, mirado con perspectiva, es de lo más recatado sabiendo lo que vendría después. De Charo Ruiz Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo