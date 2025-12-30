Antonio Canales vuelve a Telecinco y se enfrentará de nuevo a Jorge Javier tras su despido de 'Sálvame' en 'GH Dúo': lista completa de concursantes confirmados

La lista de concursantes de la nueva edición de ‘GH Dúo’ sigue creciendo. Antonio Canales es el nuevo nombre confirmado para la cuarta edición del reality de Telecinco. El reconocido bailaor flamenco se suma así a un casting que ya cuenta con Anita Williams y Raquel Salazar, y lo hace fiel a su estilo: entre palmas, ritmo y una declaración de intenciones que no ha pasado desapercibida.

“Tengo muchos premios, pero me falta uno, ganar ‘GH DÚO’”, aseguró Canales al confirmar su participación en el reality. Con estas palabras, el artista deja claro que no entra en la casa más famosa de la televisión como un mero espectador, sino con la ambición de llegar hasta el final y alzarse con la victoria.

Su trayectoria vital también ha tenido momentos difíciles. Tras superar una etapa marcada por las adicciones, Canales logró rehacer su vida y, en 2021, sorprendió al público participando en ‘Supervivientes’. Aunque fue el primer expulsado de aquella edición, su paso por el programa mostró una faceta más personal y vulnerable.

Cabe recordar que tras su paso por el reality hondureño, el profesional fue contratado como colaborador de 'Sálvame', pero tras tres meses de contrato donde Canales no dio los resultados esperados, terminó siendo despedido en directo. Eso sí: el bailaor le recordó a Jorge Javier Vázquez, con quien ahora se reencontrará, que 'Sálvame' no estaba pasando por un buen momento de audiencias.

Ahora, el bailaor afronta ‘GH DÚO’ como una nueva oportunidad para que el público le conozca sin filtros, en convivencia las 24 horas del día. Un reto televisivo que suma un perfil veterano y carismático a la edición y que promete momentos intensos dentro de la casa.

ANITA WILLIAMS

Anita Williams en 'De viernes' / TELECINCO

Después de su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', Anita Williams ha decidido entrar en la casa más famosa de la televisión. Aunque desconoce quién será la persona con la que tendrá cuentas pendientes, la catalana afirma que se embarca en esta aventura por su hijo, del que afirma que le será muy complicado separarse durante tanto tiempo.

RAQUEL SALAZAR

Raquel Salazar / Telecinco

Raquel se dio a conocer en 2016 con la llegada de su familia a ‘Los Gipsy Kings’. Desde entonces, los Salazar se han convertido en uno de los clanes más queridos del programa, participando de manera ininterrumpida temporada tras temporada. Autoproclamada junto a su hija como una de ‘las reinas del brilli-brilli’, Raquel ha mostrado su día a día con humor, espontaneidad y una personalidad que ha conectado con el público.

ANTONIO CANALES

El bailaor Antonio Canales / José Manuel Vidal

Antonio Canales es una figura clave del flamenco contemporáneo. Alcanzó gran reconocimiento internacional durante las décadas de los 80 y 90, periodo en el que recibió numerosos galardones y fundó su propia compañía de danza, consolidando una carrera marcada por la excelencia artística y la proyección internacional.