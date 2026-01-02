Audiencias
El 'efecto Pedroche' se desinfla: Chenoa y Estopa arrasan y revalidan el liderazgo de TVE en las Campanadas
La cadena pública se consolida como referente en la retransmisión de las 12 uvas para despedir el año
Redacción Yotele
El "efecto Pedroche" en Atresmedia parece que ya no es lo que era. Por segundo año consecutivo, la presentadora y Alberto Chicote han sido superados por TVE, que este año con Chenoa y Estopa revalidaron el liderazgo alcanzado en 2024 con David Broncano y Lalachus. El especial de la corporación obtuvo un 40,6% de cuota y 5.969.000 de audiencia media entre todos sus canales. Solo en La 1, la retransmisión alcanzó un 34% de share y 4.993.000 personas mientras que en La 2 fueron 752.000 (5,1%). Se trata de su mejor resultado desde 2015.
Por su parte, el grupo privado consiguió un destacado 28,7% de cuota y 4.126.000 espectadores de media en sus dos cadenas principales. Aunque se trata de un gran resultado, supone su peor dato desde hace varios años, pese a haberse emitido en simulcast. De esta manera, Cristina Pedroche y Alberto Chicote captaron la atención de 3.273.00 espectadores (22,8%) en Antena 3 y de 853.000 televidentes (5,9%) en La Sexta. Con respecto al año pasado, pierden más de 1 millón de personas.
Como era de esperar, Mediaset quedó fuera de juego totalmente con su especial alternativo desde Formigal (Aragón), con un 5,1% de share y 713.000 fieles en total en sus dos cadenas, que se repartieron con un 3,6% en Telecinco y un 1,5% en Cuatro.
En el momento exacto de las doce Campanadas, La 1 fue la cadena líder con el 36,3% de share y 5,8 millones de espectadores, mientras que Antena 3 fue la segunda opción con el 24,1% de share y 3,8 millones seguidores. Por su parte, Telecinco solo pudo captar al 3% de la audiencia durante el minuto exacto de las Campanadas, con 481.000 espectadores, según datos de la consultora Dos30.
- La respuesta de los Lim a las pretensiones de la Real Sociedad por Umar Sadiq
- La hoja de ruta del Nou Mestalla en 2026
- Primer día de enero, primer fichaje para Emery
- João Cancelo (31 años) podría ser la sorpresa del mercado de fichajes
- Valencia Basket puede batir en 2026 un récord histórico de la Euroliga... o dos
- Decenas de muertos y cientos de heridos en un fiesta de Año Nuevo en Crans Montana (Suiza)
- Corberán pone la cuenta atrás de los fichajes: Urge reforzar la plantilla
- Fin de Año con novedades para Corberán a la espera de fichajes