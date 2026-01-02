El 'efecto Pedroche' se desinfla: Chenoa y Estopa arrasan y revalidan el liderazgo de TVE en las Campanadas

El "efecto Pedroche" en Atresmedia parece que ya no es lo que era. Por segundo año consecutivo, la presentadora y Alberto Chicote han sido superados por TVE, que este año con Chenoa y Estopa revalidaron el liderazgo alcanzado en 2024 con David Broncano y Lalachus. El especial de la corporación obtuvo un 40,6% de cuota y 5.969.000 de audiencia media entre todos sus canales. Solo en La 1, la retransmisión alcanzó un 34% de share y 4.993.000 personas mientras que en La 2 fueron 752.000 (5,1%). Se trata de su mejor resultado desde 2015.

Por su parte, el grupo privado consiguió un destacado 28,7% de cuota y 4.126.000 espectadores de media en sus dos cadenas principales. Aunque se trata de un gran resultado, supone su peor dato desde hace varios años, pese a haberse emitido en simulcast. De esta manera, Cristina Pedroche y Alberto Chicote captaron la atención de 3.273.00 espectadores (22,8%) en Antena 3 y de 853.000 televidentes (5,9%) en La Sexta. Con respecto al año pasado, pierden más de 1 millón de personas.

Como era de esperar, Mediaset quedó fuera de juego totalmente con su especial alternativo desde Formigal (Aragón), con un 5,1% de share y 713.000 fieles en total en sus dos cadenas, que se repartieron con un 3,6% en Telecinco y un 1,5% en Cuatro.

En el momento exacto de las doce Campanadas, La 1 fue la cadena líder con el 36,3% de share y 5,8 millones de espectadores, mientras que Antena 3 fue la segunda opción con el 24,1% de share y 3,8 millones seguidores. Por su parte, Telecinco solo pudo captar al 3% de la audiencia durante el minuto exacto de las Campanadas, con 481.000 espectadores, según datos de la consultora Dos30.