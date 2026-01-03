Claves del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela: poder, legitimidad, petróleo y narcotráfico

Las tensiones de las últimas semanas entre Estados Unidos y Venezuela han culminado la madrugada de este sábado con los bombardeos registrados en Caracas y la captura de Nicolás Maduro, según ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de redes: "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", dice el comunicado, donde también se anuncia una conferencia esta tarde.

Comunicado emitido por Donald Trump en Truth Social.

Según indicaron a CBS News dos funcionarios estadounidenses, el presidente norteamericano ordenó los ataques aéreos hace días. La Fuerza Aérea de EEUU ha emitido un aviso para prohibir la circulación de aeronaves por el espacio aéreo venezolano.

Por su parte, el gobierno venezolano ha denunciado la "gravísima agresión militar" en localidades civiles y militares de la capital, así como otros estados centrales como Miranda, Aragua o La Guaira. Según un comunicado leído en la televisión estatal, se ha ordenado el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".

Explosiones en Venezuela atribuidas a EEUU

Claves del conflicto

Legitimidad del gobierno venezolano La campaña de presión estadounidense se cimienta en la ilegitimidad del gobierno venezolano, después de que el país norteamericano reconociese formalmente en 2019 a Juan Guaidó como presidente interino en medio de su pulso con Maduro. El debate se reavivó con las elecciones de Venezuela de 2024, cuando el gobierno estadounidense nuevamente sostuvo por medio de funcionarios como Marco Rubio que el presidente venezolano había perdido y, por tanto, no tenía derecho legal a la presidencia.

Reservas de petróleo Las reservas de petróleo de Venezuela, con operaciones ocasionales bajo licencia de Estados Unidos, también se encuentran en el centro del conflicto. El vaivén de la administración de Trump, que ejerce presión al mismo tiempo que gestiona los impactos en mercados energéticos, y la palanca de negociación que estos recursos representan para Maduro lo sitúan como un elemento central del enfrentamiento.

Lucha contra el narcotráfico Otro de los grandes argumentos de Trump para justificar operaciones militares es su lucha contra el narcotráfico, especialmente para poner freno al flujo de fentanilo y cocaína. En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha ejecutado más de 30 ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con al menos 115 muertes reportadas.

Sanciones internacionales Más allá de las operaciones militares, las sanciones selectivas, con especial foco en el sector petrolero, son el principal mecanismo de presión estadounidense. Algunas de las más recientes afectan a varias empresas y supusieron el "bloqueo total" de varios buques. Además de los mundialmente conocidos aranceles, del 25% sobre bienes de cualquier país que importe patróleo del país sudamericano, desde EEUU se sancionó a varias empresas chinas por su participación en la exportación de crudo venezolano. De igual manera, se impusieron sanciones a una decena de individuos y entidades dedicados al comercio de drones en Venezuela que compartían vínculos con Irán.

