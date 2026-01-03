España se ofrece para mediar en Venezuela para lograr "una solución pacífica" que respete el derecho internacional

El Gobierno de España llama a la "desescalada y a la moderación" en Venezuela, después de que Estados Unidos haya bombardeado el país esta madrugada y el presidente Donald Trump haya asegurado que han "capturado" y llevado fuera de Venezuela al presidente de facto, Nicolás Maduro.

El Ministerio de Exteriores está "siguiendo de cerca la situación en Venezuela", de manera "coordinada" con los socios de la Unión Europea y los países de la región.

"España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", asegura el Ministerio en un comunicado. En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura que está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

España recuerda que el Gobierno no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y "siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela". También subraya que ha acogido a decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos. Entre ellos está el que la oposición considera presidente legítimo, Edmundo González, asilado en nuestro país desde septiembre de 2024 tras refugiarse en la residencia del embajador español en Caracas.

Edmundo González firmando el documento en la Embajada de España en Caracas. / Asamblea Nacional de Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado esa misma postura. "El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos", ha escrito en un mensaje en la red social X. "Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

El ministro José Manuel Albares está siguiendo la situación en Venezuela y en contacto con el gabinete de crisis de Exteriores y con otros homólogos, según fuentes del Ministerio de Exteriores. "Hasta este momento, Albares ha mantenido conversaciones con la Alta Representante, Kaja Kallas, y los ministros de Exteriores de Italia y Portugal (junto con España, las dos mayores colonias en Venezuela) y Brasil (país fronterizo) entre otros".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que siguen con atención la situación en Venezuela. "Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del Presidente electo Edmundo González y María Corina Machado", ha escrito en la red social X.

En la madrugada de este sábado se han producido ataques y explosiones en Caracas y varios estados (Miranda, Aragua, La Guaira). El presidente Donald Trump ha asegurado que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados y sacados del país y que serán juzgados, pero que no habrá más ataques contra el país. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha pedido a Trump una prueba de vida del líder venezolano.

Españoles en Venezuela

En Venezuela viven 141.689 españoles, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). En este sentido, el departamento dirigido por el ministro José Manuel Albares asegura que está "en permanente contacto" con la Embajada y el Consulado en Caracas y que la unidad de emergencia consular está pendiente "de la situación de la colonia española en el país".

El personal de la Embajada y Consulado de España en Caracas, así como sus familias, "se encuentran todos bien", según el Ministerio.

En España vive una diáspora venezolana muy numerosa, con 377.809 residentes de nacionalidad venezolana, además de quienes ya tienen nacionalidad española.

La posición del Gobierno respecto a Venezuela

La posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Venezuela ha sido controvertida a ojos de la oposición, que ha criticado cercanía al régimen de Nicolás Maduro. El Ejecutivo recuerda siempre que España ha sido el destino de muchos de los venezolanos exiliados, entre ellos el que la oposición considera presidente legítimo, Edmundo González Urrutia.

González salió de Venezuela a comienzos de septiembre de 2024 y llegó a Madrid en un avión Falcon de las Fuerzas Aéreas tras solicitar asilo político a España. Llevaba refugiado en la residencia del embajador español en Caracas desde que se realizaron las elecciones presidenciales. Caracas afirmó que le concedió un salvoconducto "en aras de la tranquilidad”, mientras que el Gobierno español insistió en que fue una petición personal y negó una negociación política. Él mismo describió su salida como “rodeada de presiones, coacciones y amenazas”. Sánchez recibió en La Moncloa a González.

