Sánchez y Junqueras pactan una nueva financiación que garantiza la ordinalidad y aportará a Cataluña más de 4.700 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se han reunido este jueves en la Moncloa, una cita de la que ha salido un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica que asegurará el principio de ordinalidad y con el que Cataluña podrá disponer de 4.700 millones de euros más. Esta cantidad permitirá a la Generalitat aumentar un 12% más su capacidad presupuestaria.

Una vez cerrado este acuerdo, el siguiente paso es que el Gobierno presente el nuevo sistema de financiación en su globalidad, es decir, no solo la parte que afecta a Cataluña, sino la que explica como quedarán el conjunto de comunidades del régimen común. Todos los territorios deberán percibir más recursos que con el actual sistema, que lleva 14 años caducado. La cuestión es cómo se repartirán estos fondos y si existe la fórmula mágica para que todo el mundo quede satisfecho.

La vicepresidenta primera y ministras de Hacienda, María Jesús Montero, ultima la propuesta, que se presentará este viernes, para posteriormente llevarlo a una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) con todas las comunidades autónomas. "La propuesta del Ministerio de Hacienda reforzará el Estado de bienestar y permitirá destinar más recursos a sanidad, educación y servicios sociales", destacan fuentes del departamento al mismo tiempo en que insisten en que no solo saldrá beneficiada Cataluña, sino "todas las comunidades autónomas".

Fuentes de Moncloa señalan que la propuesta "soluciona las carencias del sistema actual" y cumple con lo prometido por Pedro Sánchez en la última Conferencia de Presidentes: "Garantizar más recursos para todas las comunidades". "Todos los territorios recibirán más transferencias para reforzar el Estado de bienestar", insisten. La mejora de la financiación de las comunidades autónomas se arroja frente al PP desde la premisa de que "es incompatible creer en el Estado del Bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo".

En declaraciones tras salir de la reunión con Sánchez, Junqueras ha defendido que "es un buen modelo en el que nadie pierde y todo el mundo gana". Sin embargo, no ha revelado las cifras del resto de territorios, ya que considera que debe ser la vicepresidenta y ministra de Hacienda quien las comunique formalmente.

Junqueras ha centrado su discurso en defender que Cataluña saldrá reforzada con el nuevo sistema, ya que le permitirá invertir más en sus servicios públicos, en sus trabajadores, en sus empresas y en las familias. En cuanto a la ordinalidad, ha explicado que, al ser la comunidad catalana la tercera en aportar recursos a la caja común, deberá ser también la tercera en recibir. Esta es una larga demanda de muchos partidos catalanes, que incluye el actual Govern de Salvador Illa, pero que ha geneado fricciones históricas dentro del PSOE.

No todo han sido acuerdos en la cita Sánchez-Junqueras, que se prolongó durante algo menos de una hora y arrancó con un apretón de manos poco efusivo. Sigue encallada la demanda de los republicanos para que Cataluña pueda recaudar su IRPF íntegramente en el futuro. "Es una cuestión que sigue pendiente", ha admitido el líder de ERC. Y como no se ha solucionado, Junqueras ha mantenido la puerta cerrada a negociar los presupuestos estatales y los de la Generalitat.

Oriol Junqueras, presidente de ERC, durante unas declaraciones después de la reunión con Pedro Sánchez, en Moncloa / José Luis Roca

Los obstáculos pendientes

Uno de los grandes escollos de todo el proceso es que el nuevo sistema tendrá que pasar por el Congreso, donde no tiene los votos asegurados. Dando por descontado los votos en contra del PP y Vox, hay partidos de la mayoría de la investidura como Junts que también han mostrado su rechazo. Y sin el voto de los posconvergentes, no habrá nueva financiación. Este jueves, unos minutos antes de verse con Sánchez, Junqueras ha empezado ya a reclamar apoyos al nuevo modelo. "Quién vote en contra del acuerdo, estará votando en contra de que las escuelas del país tengan más recursos", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Desde Hacienda, recuerdan igualmente que el modelo de financiación se votará en el Congreso de los Diputados y ponen el foco en el PP, a quien acusan de no tener un modelo alternativo de financiación y de la incapacidad de Alberto Núñez Feijóo para "poner de acuerdo a sus comunidades". "El PP no quiere reformar el modelo para que las comunidades tengan más recursos, su único objetivo es confrontar es utilizar el debate de la financiación para confrontar con el Gobierno", concluyen las mismas fuentes.

El argumento del líder republicano es que hay que votar a favor de la nueva financiación porque, aunque puede que no sea el concierto económico que siempre ha defendido ERC, sí supondrá un aumento de los recursos de los que dispondrá la Generalitat. "Quien vote en contra del acuerdo estará dejando el dinero en manos del Ministerio de Hacienda en lugar de ponerlo en las escuelas y trenes de Cataluña", ha insistido.

Pese a la severidad del aviso, Junqueras ha asegurado que no busca polemizar con Junts y que siempre intenta ser "respetuoso" con la posición de todo el mundo. De hecho, ha dado a entender que en las últimas semanas ha hablado con el líder de este partido, Carles Puigdemont, para intentar convencerle de que se sume al pacto cuando llegue al Congreso. Eso sí, ha reclamado a los posconvergentes que recapaciten de su negativa actual a apoyar la financiación.

Las palabras del líder de ERC llegan después de que este miércoles Junts dijera que no tiene intención de votar a favor del modelo si lo que se presenta no es un concierto económico como el que tiene Euskadi, informa Carlota Camps. "Actualizar el 'café para todos' es un fracaso", advirtió la líder posconvergente en Madrid, Míriam Nogueras. Y a falta de conocer los detalles el acuerdo, si algo está claro es que el pacto no será un concierto, pero sí aportará más recursos a las arcas de la Generalitat.

