TVE
MasterChef incorpora en el jurado a Delicious Martha en lugar de Samantha Vallejo-Nágera
Vallejo-Nágera tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida, además de seguir con sus negocios de hostelería
EFE
El programa de RTVE MasterChef estrena 2026 con un nuevo jurado tras 13 años y 38 ediciones en el que ya no estará Samantha Vallejo-Nágera junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, y al que se incorpora la creadora de contenido Delicious Martha.
Según explica RTVE, Samantha Vallejo-Nágera tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida, además de seguir con sus negocios de hostelería.
A partir de ahora, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha, se encargarán de asesorar, catar, evaluar y compartir sus conocimientos con los aspirantes de ‘MasterChef 14’, que inicia ahora sus grabaciones.
Además, la edición número 14 del programa quiere reforzar su conexión con el mundo digital (la comunidad MasterChef supera ya los cinco millones de seguidores en digital) apostando por nuevas formas de disfrutar de la gastronomía también a través de las redes sociales.
La creadora de contenido Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha (IG @deliciousmartha, 2 millones de followers), fue reconocida Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina.
Se declara "fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena", explica RTVE.
