Silvia Abril reaparece en RTVE y se sincera tras el parón de Buenafuente: “Esta profesión es una trampa”

Silvia Abril regresó a RTVE este domingo a través del programa 'Al cielo con ella', y durante la entrevista, la humorista habló sobre la baja laboral de su marido, Andreu Buenafuente, con quien iba a presentar las Campanadas antes de su marcha por este motivo de salud. Según explica la actriz, esto que ha ocurrido con su marido ha marcado un punto de inflexión en su manera de encarar el trabajo.

Durante la entrevista con Henar Álvarez, Abril admitió que “el episodio que acabamos de vivir en casa me ha hecho reflexionar”, antes de reconocer que llevaba tiempo encadenando proyectos sin apenas pausa: “Voy como una peonza dando vueltas todo el rato, aplicaré un poco de calma porque curro mucho”.

La actriz señaló que el sector puede convertirse fácilmente en una dinámica difícil de frenar. “Esta profesión es una trampa porque como engancha, nos gusta mucho, no quieres dejar perder nada”, afirmó, subrayando la necesidad de aprender a disfrutar de cada trabajo sin acumular más de lo que se puede asumir. En este sentido, aseguró que tanto ella como Buenafuente están “poniendo remedio a la situación”.

Abril también confesó que no siempre ha sido consciente del disfrute en su carrera. “Vas un poco sobrepasada o no acabas de disfrutar en los sitios en los que estás”, admitió, insistiendo en que, especialmente en la comedia, lo esencial es “gozarla”. Un planteamiento que ahora quiere aplicar a los numerosos proyectos que tiene por delante, entre cine, series y teatro.

Por último, la intérprete se refirió a la presión mediática y a las críticas, recordando su experiencia al frente de los Premios Goya. “Los Goya fueron uno de los episodios donde más vaselina me he tenido que echar a la espalda para que me resbalara todo”, afirmó, relativizando la importancia de este tipo de exposiciones públicas. La conversación se cerró con el reconocimiento de Henar Álvarez, que le dijo que "Habéis dado una lección de que hay que parar porque la salud de uno es lo primero, yo os lo agradezco"

