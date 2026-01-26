Iker Jiménez afronta su mayor cambio televisivo con ‘Horizonte’ y se pronuncia sobre el salto al access diario de Cuatro: "Cuando empiece no sabré muy bien qué decir"

Mediaset encabeza esta noche un gran cambio en el access prime time con el salto de 'First dates' a Telecinco, mientras que Cuatro se estrena con 'Horizonte' en esa franja. Pero pese a la magnitud del cambio, el periodista asegura vivirlo con calma. “Es curioso, pero no estoy nada nervioso. Y el reto es grande. Muy grande dicen algunos. Pero yo estoy tan tranquilo”, reconoce en su newsletter personal, donde admite que la emoción va apareciendo poco a poco.

Jiménez ha dejado claro que no modificará su manera de trabajar. “No llevaré cue como nunca he llevado. Nunca he leído nada en tele. Tampoco tendré guion. Como siempre”, explica sin rodeos, consciente de que no es lo habitual en televisión. Incluso bromea con ello: “Lo siento por el gremio de guionistas. Les respeto mucho, pero conmigo trabajan poco”.

El comunicador también reivindica una puesta en escena reconocible. “He elegido para esta aventura una sintonía que me acompaña a lo largo de la vida. Me gustaría que quedase en la memoria del público”, señala, evocando recuerdos de su infancia televisiva. En el plató no faltarán elementos clásicos: “Habrá periódicos en papel, portadas impresas de los digitales, una taza con el logo del programa y una Coca-Cola fría”, afirma

El eje de este nuevo ‘Horizonte’ diario será, según él mismo reconoce, el riesgo del directo sin red. “Cuando sean las 21:40 horas no sabré muy bien qué decir. Porque es el directo total. Sin nada preparado”, confiesa. Lejos de verlo como un problema, lo asume como método: “La mente hará clic. Yo delego en el clic”. Una forma de trabajar que muchos consideran imprudente, pero que él defiende sin matices: “Los que saben de tele dicen que es locura ir así. A portagayola”.

Noticias relacionadas

Jiménez vincula este momento profesional a una trayectoria construida con paciencia. “Estar ahí a las 21:40 es fruto de toda una vida disfrutando del oficio de contar. Nada ha sido regalado ni casualidad”, reivindica, antes de dirigirse directamente a su audiencia: “Vosotros habéis sido siempre el viento en nuestras velas. Los verdaderos impulsores de esta larga travesía”. Y concluye con una declaración que resume su actitud ante el desafío: “¿Quién dijo miedo? Al revés. Nos vemos luego”.