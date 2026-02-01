Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido este domingo en Valencia a los 80 años. Tal como ha podido confirmar Levante-EMV, Esteso estaba ingresado en el Hospital Universitario La Fe. Esteso ya tuvo problemas respiratorios hace cinco años y ya estuvo entonces hospitalizado en el mismo centro. El actor ingresó hace un par de días por una por insuficiencia respiratoria.

Fuentes cercanas al actor reconocen que estaba muy delicado tras haber recibido tratamiento por una enfermedad. De hecho, durante las pasadas fiestas navideñas faltó a varios compromisos con sus amistades al no encontrarse bien. Una de las citas a las que no pudo asistir, por ejemplo, fue el día de Navidad. Todos los años acudía a celebrarlo en casa de Vicente Ruiz ‘El Soro’ junto al también humorista Paco Arévalo. Este año ya no acudió al encuentro con sus amigos por encontrarse débil.

El actor será velado durante el lunes por familiares y allegados en el Tanatorio Funeraria Mémora de València, a partir de las 11 horas y durante todo el día. Su familia todavía busca dónde hacer el funeral, que seguramente será en su natal Zaragoza, a donde será trasladado el martes. Aún así, en València también se le haría una misa próximamente en su memoria.

Nacido en Zaragoza

Fernando Esteso Allué nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, en el seno de una familia de artistas de jota. Su destino estaba en los escenarios desde el principio: debutó con apenas seis años como "el Niño de la Jota" y se curtió en el teatro de variedades y la revista. Esa formación temprana le otorgó una versatilidad que le permitiría dominar el humor, el canto y la interpretación, convirtiéndose pronto en una de las figuras más reconocidas del espectáculo en la España de la época.

Su época dorada llegó entre finales de los años 70 y principios de los 80, cuando formó junto a Andrés Pajares el dúo cómico más rentable del cine español. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como "Los bingueros" (1979) o "Yo hice a Roque III" (1980). Su estilo de humor pícaro y costumbrista capturó la idiosincrasia de una España en plena Transición, convirtiéndolos en fenómenos de masas que llenaban las salas de todo el país. Este cine de Esteso reflejó la explosión de libertad tras décadas de censura.

Vínculo con Valencia

Pese a sus raíces aragonesas, Esteso mantuvo un vínculo inquebrantable con Valencia, ciudad donde ha residido desde hace décadas después de vivir en Madrid. En el 'Cap i Casal' encontró refugio y acomodo y también grandes amigos.

Gracias a esta vinculación a su estrecha complicidad con esta tierra, se ganó la consideración de valenciano de adopción plenamente integrado en la vida social de València. Fue un rostro habitual en las Fallas y un fijo en la programación de los teatros locales, como el Teatro Olympia, donde sus funciones de comedia y revista siempre han gozado de una acogida calurosa por parte del público valenciano.

El actor ahondaba siempre en lo popular para llegar al pozo de esa cristalina vena humorística. Icono del cine del 'destape', conectó con la sociedad porque representaba a la España real, no a la idealizada. Con su muerte, se marcha un parte de la historia del cine.