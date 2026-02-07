El Benidorm Fest cumple cinco años y afronta su edición más difícil: ¿puede sobrevivir sin el paraguas de Eurovisión?

Hay una pregunta que se repite con fuerza en los últimos días: ¿por qué se celebra el Benidorm Fest si este año España no participará en Eurovisión? La duda surge tras la decisión de RTVE, anunciada el pasado mes de diciembre, de retirarse del festival europeo de la canción después de confirmarse la participación de Israel. Aun así, la corporación pública dejó claro desde el primer momento que la cita de Benidorm se mantendría intacta. De hecho, el festival que nació como preselección para elegir al representante español en Eurovisión celebra este año su quinto aniversario despojado, por primera vez, de ese objetivo. Entonces, ¿cuál es el propósito del Benidorm Fest sin el paraguas de Eurovisión?

Desde RTVE sostienen que, aunque el festival nació ligado al certamen europeo, ya ha adquirido una identidad propia y un valor cultural que van más allá de Eurovisión. José Pablo López, presidente de RTVE, subrayó el pasado mes de diciembre que la intención es consolidar el certamen como "el gran festival de la música en España" y confirmó que redoblarían "sus esfuerzos" de cara a esta edición. Una apuesta que se traduce en cifras: la corporación destinará 3.893.462 euros en el Benidorm Fest 2026, un incremento de 1.211.708 euros respecto a la edición de 2025, que ganó Melody.

Una identidad propia

La quinta edición del Benidorm Fest, presentada por Javier Ambrossi, Jesús Vázquez, Inés Hernand y Lalachus, llegará a La 1 de TVE el próximo martes 10 de febrero con la primera semifinal, seguirá el jueves 12 con la segunda gala y culminará el sábado 14 con la gran final, que escogerá al nuevo ganador del trofeo. El festival se ha consolidado durante estos cinco años de historia de la mano de su estatus como preselección del certamen europeo, pero ahora que no tiene esa condición "se enfrenta a un nuevo paradigma y tiene que quitarse ese apelativo", explica Miguel Heras, creador de contenido especializado en Eurovisión.

Todos los participantes del Benidorm Fest 2026 / EFE

"Para un porcentaje elevado del público era una preselección para el Festival de Eurovisión, pero este año luce por sí mismo, con una identidad propia, teniendo además un concepto que para mí es esencial para el mantenimiento y longevidad de Benidorm Fest, que es la conexión con la industria musical", explica Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión en el portal 'Euromovidas'. Según Mesa, tras la salida de Eurovisión, surge la oportunidad de establecer contactos con "discográficas pequeñas, medianas, grandes, artistas emergentes y artistas que desean volver a la industria musical" que encuentran en Benidorm un "acelerador de proyectos que cada año da a conocer y pone en el mapa a proyectos musicales más 'underground'", pero también con artistas consagrados que puedan empezar "a ver el festival con buenos ojos". "Quién sabe si ese es el futuro de Benidorm Fest, que, sin la presión de Eurovisión, más artistas se acercan", se pregunta el experto.

Bajo interés social

No obstante, el debate en las calles alrededor de esta edición parece que se ha reducido. En ediciones anteriores, el interés de la gente en el Benidorm Fest radicaba en conocer al representante español en el festival europeo. "La mayor parte de la conversación previa al festival, sobre si las canciones participantes tenían posibilidades o no en Eurovisión, ya no está. La conversación ahora será más 'a posteriori'", comenta Heras. Ante este nuevo escenario, el reto pasa por trascender el evento puntual: "Tienen que intentar que las canciones suenen más allá de Benidorm y el espectáculo televisivo sea de alto nivel para garantizar que el festival siga durante años".

En los últimos años, la marca del Benidorm Fest también se había visto envuelta en muchas cuestiones y debates que después derivaban en política. En 2024, la canción de Nebulossa, representante española en el festival, abrió el debate político al titularse 'Zorra' y puso el foco en la connotación de esa palabra, y en 2022, 'SloMo', de Chanel, que finalmente quedó tercera en Eurovisión, fue acusada de "prostitución" y de "mercantilizar el cuerpo de las mujeres". "A lo mejor este año no hay tanto impacto social en ese aspecto porque ya no estamos ligados a Eurovisión. Eso quizás era lo que más importaba a las grandes esferas políticas y era lo que podía generar un poco de polémica y conversación", expone Fran Justicia, creador de contenido eurovisivo en redes sociales.

Inés Hernand, Javier Ambrossi, Lalachus y Jesús Vázquez, presentadores del Benidorm Fest 2026. / ARCHIVO

Candidaturas virales

Ahora que el certamen europeo sale de la ecuación, el foco se debe poner en los proyectos musicales que el festival genere o propulse. "El gran éxito del Benidorm Fest sería colar las canciones en un top 50 español. Aunque evidentemente es televisión y la audiencia es fundamental", explica Mesa. "Me encantaría tener un line-up en dos o tres años donde los 18 nombres participantes copen los 18 puestos del Top 50 de España porque sean los 18 principales nombres de la industria", comenta esperanzado.

En este sentido, este año, algunos de los temas, como el de Miranda! y bailamamá, 'Despierto amándote', con más de 1,5 millones de reproducciones en Spotify; el de Kenneth, 'Los ojos no mienten', con un millón de reproducciones en la plataforma; el de Mayo, 'Tócame', con más de 600.000 reproducciones; el de Luna Ki, 'Bomba de amor', con más de medio millón de reproducciones, y el de Tony Grox y Lucycalys, 'T amaré', con casi medio millón de reproducciones, se han hecho virales en las redes sociales. Estos datos, de hecho, están por encima de los de la edición pasada. La artista que encabezó el ranking en 2025 fue Melody, con 'Esa Diva', que, un día antes de comenzar el Benidorm Fest, tenía 1,3 millones de reproducciones, y le seguía de cerca La Chispa, con un millón de reproducciones en 'Hartita de llorar'. Tras ellas iban 'La Pena', de DeTeresa, 'Me gustas tú, de K!ngdom, y 'Mala feminista', de Chica Sobresalto, con unas 500.000 reproducciones

El futuro del Benidorm Fest

¿En qué factores hay que trabajar para garantizar el futuro del Benidorm Fest sin Eurovisión? "Principalmente, la creencia en el proyecto y la longevidad", expone Mesa. "Cumplir cinco años en un programa de televisión es una cosa francamente complicada y más con el cambio de consumo que ha habido", comenta el periodista. "Hay que darle cancha, sobre todo ahora que tienes una conexión directa con la industria musical española. Irá cambiando, se irán introduciendo novedades, se irá moldeando, pero el formato tiene que estar vivo y continuo en el tiempo", argumenta.

Benidorm fest 2026 / RTVE

No obstante, Mesa asegura que "no hay que tener prisa". El Benidorm Fest todavía tiene que recorrer un largo camino para estar tan consolidado como las preselecciones de otros países europeos, como Portugal, con el Festival da Canção, organizada desde 1964; Suecia, con el Melodifestivalen, desde 1958, e Italia, con el Festival de San Remo, que nació en 1951, incluso antes de Eurovisión y, a pesar de que normalmente el ganador se convierte en el representante del festival, no es una condición directa. De hecho, Italia se ausentó del certamen europeo entre 1994 y 2010, pero el concurso de San Remo se mantuvo.

Romper con Eurovisión

En este sentido, según Heras, el Benidorm Fest no tiene que ser una copia de San Remo o el Festival da Canção, "pero tiene que intentar aspirar a lo que son esos certámenes para su población". "Esta edición y las próximas tienen que ser capaces de romper con Eurovisión y eso hará mucho por el futuro del certamen para convertirse en ese referente", añade el comunicador. En este sentido, Justicia también ve primordial que, en caso de volver al certamen europeo durante las próximas ediciones, el ganador del Benidorm Fest debería poder "decidir si quiere o no representar a España en Eurovisión".

Noticias relacionadas

A pesar de todo, Mesa considera que el espectador también tiene que "mimar y cuidar el producto para poner en valor lo que hace". "Echando un poco la vista atrás, por un formato que salió de la nada y ha estado vinculado a Eurovisión hasta este año, han pasado Azúcar Moreno, Rayden, Rigoberta Bandini, Miranda!, Funambulista... Y también ha generado nombres: a día de hoy, Chanel, Nebulosa, Blanca Paloma y Melody llenan conciertos", expone. Solo el tiempo dirá si el Benidorm Fest se convierte en "el gran festival de la música en España", pero, de momento, "tiene muchos elementos por los cuales sacar pecho", zanja el periodista.

Suscríbete para seguir leyendo