Natalia Ferviú reabre la polémica de ‘Cámbiame’ y se sincera sobre su marcha: “Cuando tiras de discusiones para subir la audiencia...”
La estilista recuerda en un podcast de RTVE Play el momento en que decidió abandonar el programa de Telecinco
Carlos Merenciano
La estilista Natalia Ferviú ha vuelto a hablar de su etapa en 'Cámbiame', el popular formato que emitió Telecinco, y ha explicado los motivos que la llevaron a abandonar el programa. Lo ha hecho durante su participación en el podcast 'Las del Cadillac', disponible en RTVE Play, donde recordó cómo cambió su experiencia en el formato con el paso del tiempo.
Ferviú reconoció que durante una primera etapa disfrutó mucho del programa, ya que conectaba con el espíritu original del formato, centrado en ayudar a los participantes a cambiar su imagen y ganar confianza: “Recuerdo que fui muy feliz porque me gustaba mucho lo que hacía. Me gustaba ir, escuchar a la gente y ayudarle a cambiarle el look”.
Sin embargo, con el paso de los años, percibió un cambio en el tono del espacio, que empezó a priorizar los conflictos entre colaboradores. Según la estilista, ese giro fue determinante para replantearse su continuidad: “Las cosas se empezaron a ir por un camino que no era lo que yo quería”. La colaboradora confesó que el recurso a las discusiones para generar interés en el programa terminó afectándole personalmente: “Cuando para levantar audiencia se recurre a discusiones y demás… es que sufro, porque soy muy sensible y lo paso mal de verdad”, relató durante la conversación.
Ese ambiente acabó pasando factura a su estado emocional. “Llegaba a casa hecha polvo, llorando, y a mí así no me compensaba”, admitió, recordando el momento en que decidió poner fin a su etapa en el programa que durante años fue uno de los formatos más reconocibles de las sobremesas de Mediaset.
