En 'Y Ahora Sonsoles'
Vicente Vallés recuerda a Fernando Ónega y el premio que recibieron juntos: "Así lo sentía y así lo sigo sintiendo"
El presentador de Antena 3 Noticias ha acudido al programa de Sonsoles Ónega para homenajear al periodista
Kevin Rodríguez
Las reacciones a la muerte de Fernando Ónega continúan sucediendose. Ayer, el programa de su hija Sonsoles Ónega comunicó con gran tristeza la muerte del periodista y, hoy, el programa ha contado con Vicente Vallés, que ha recordado su figura con una anécdota.
"Hemos secuestrado a Vicente Vallés, que ya está preparando el informativo de la noche para homenajear a uno de los grandes. Qué difícil es el día de hoy, ¿verdad Vicente?", decía emocionada Pepa Romero.
"Sí, ya lo fue ayer por la tarde cuando nos enteramos de la muerte de Fernando", reconocía el presentador de informativos. Vallés también relató que este miércoles había acudido a la capilla ardiente para acompañar a Sonsoles Ónega y a otros compañeros que trabajaron con su padre. Vallés quiso recordar el premio que compartieron: "El año pasado en el mes de mayo tuve la suerte de que nos concedieran un premio a él y a mí la Asociación de la Prensa".
"Lamento que haya coincidido así porque estropea tu premio y engrandece el mío", le dijo el presentador a Fernando Ónega en ese momento. "Así lo sentía y así lo sigo sientiendo", concluyó.
