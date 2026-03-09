Esperanza Gracia abandona Telecinco tras más de tres décadas en antena: "No tengo audiencia"

Uno de los rostros más longevos de Telecinco se despide de la parrilla nocturna. Esperanza Gracia ha anunciado que deja de presentar su histórico espacio de horóscopos en la cadena tras más de tres décadas en antena, poniendo fin a una de las etapas más duraderas de la televisión española.

La noticia se conoció durante su intervención en 'Fiesta', el programa presentado por Emma García, donde la astróloga explicó los motivos de su decisión: “Sí, se cierra una madrugada. Una madrugada que ha durado 30 años, son tres décadas. Yo pienso que hay un momento determinado en el que el mundo cambia, tú también cambias y hay otras formas en las que tú te puedes relacionar”.

Gracia quiso dejar claro que su retirada no significa abandonar la astrología, disciplina a la que ha dedicado gran parte de su vida: “Yo el horóscopo hasta el día que me muera o que tenga cabeza”, afirmó, aunque reconoció que el horario nocturno ya no encaja con los hábitos actuales de la audiencia.

En ese sentido, explicó cómo ha cambiado el consumo televisivo en los últimos años: “A las 2:30 de la madrugada cuando me veían las personas mayores, ya las personas mayores a esa hora ya no están. Luego la nueva generación tampoco porque ven otras cosas y los millenials y los zetas me ven por otro lado entonces me quedo que no tengo audiencia”.

Durante la despedida, Emma García destacó la huella que ha dejado la astróloga en la historia de la televisión, recordando una de sus frases más populares: “Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba”. Ante ello, Gracia reconoció que esa coletilla se convirtió con el tiempo en una de las señas de identidad de su espacio. Gracia quiso despedirse dejando claro lo que ha supuesto todos estos años en el canal: “El poder vivir de algo que te gusta tantos años cuando no creía nadie en la astrología ha sido un placer. He hecho amigos maravillosos”.

