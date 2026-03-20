Náufragos a la fuga en 'Supervivientes’: situación insólita con tres concursantes que se niegan a seguir en Honduras, dos semanas después del estreno

La dinámica negativa generada por una parte del casting de 'Supervivientes 2026' ha provocado que salten todas las alarmas, tan solo 15 días después de su estreno. Frente a la formidable actitud de los concursantes en anteriores ediciones, este año la dirección del reality ya se ha enfrentado a un abandono inesperado, al que previsiblemente se sumarán otros dos en los próximos días.

Y es que los náufragos se están dando a la fuga antes de tiempo y no aceptan someterse al destierro, la más que conocida "segunda oportunidad" tras ser expulsados por la audiencia. Ocurrió la semana pasada con Álex Guita después de convertirse en el primer eliminado y ocurrirá de nuevo con total seguridad con Marisa Jara, la segunda menos votada para seguir en el concurso en la tercera gala de la edición, emitida este jueves 19 de marzo.

Nada más conocer el resultado de las votaciones, la modelo ya advirtió a Jorge Javier Vázquez que no le hicieran la faena de mandarla a otra isla, como finalmente ocurrió (al igual que en todas las ediciones anteriores). Con más educación y mano izquierda que Álex Guita, Marisa Jara siguió la corriente del programa, pero cuando terminó el directo, activó el protocolo de abandono: "No me puedo ni tener en pie y tengo ansiedad", aseguró.

A está insólita situación de desgana y flojera de los primeros expulsados de 'Supervivientes 2026' se sumó este jueves Alejandra de la Croix, que amenazó de manera seria y contundente con abandonar el reality esa misma noche. "Me gusta acabar todo lo que empiezo, pero esta experiencia ha podido conmigo", le dijo al presentador, que intentó convencerla durante toda la gala para que aguantase. En los últimos minutos de la misma, acepto pensárselo durante unos días y le echó morro al pedirle al programa "abandonar la playa" durante este proceso de reflexión.

Por si fuera poco, Jorge Javier Vázquez denunció en directo, con su habitual sentido del humor, el poco contenido televisivo que están aportando los integrantes de Playa Victoria, de cuya convivencia los redactores apenas han podido extraer un único video en toda la gala. Entre ellos se encuentra Almudena, conocida por participar en 'La isla de las tentaciones', que ya ha comenzado a abonar el terreno para el que podría ser el cuarto abandono precipitado en esta edición de ‘Supervivientes'.