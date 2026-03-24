Risto Mejide, interrumpido en ‘Todo es mentira’ por un surrealista error con un café: “Me ha intoxicado”

El directo regala momentazos televisivos que muchas veces, aunque anecdóticos, son capaces de romper la escaleta de un programa, aunque sea por unos minutos. Es lo que pasó esta tarde en 'Todo es mentira', cuando Risto Mejide fue interrumpido en directo por un error con el café de uno de sus colaboradores.

El presentador le había dado paso a Juan Luis Cano para opinar sobre el conflicto militar en Oriente Medio, pero el colaborador tuvo que explicar lo que acababa de sucederle con su café: "Ha habido un... No sé cómo llamarlo pero esto es muy grave", ha señalado al encontrase un objeto en su café. "¡¿En serio?!",decía incrédulo Mejide.

"Ha sido Margallo que lo acaba de confesar en público. Esto está pasando", continuaba diciendo Cano. Y es que el exministro había puesto la tinta de un portaminas en el vaso de su compañero, pensando que estaba vacío: "Estaba a la mitad. Me ha intoxicado. Que me traigan algo que me he intoxicado, seguro", bromeó Cano.

Noticias relacionadas

"Juan Luis, yo nunca te haría eso", se defendía Margallo, que se disculpaba porque pensaba que era su vaso. Su compañero destacado otro importante detalle: "¿Cómo no lo he notado en el sabor? ¡Lo he apurado!", ha exclamado, desatando las risas en la mesa de la tertulia.

Suscríbete para seguir leyendo