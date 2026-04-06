Jaime Astrain hace historia en ‘Supervivientes 2026’ con un récord brutal de apnea

‘Supervivientes 2026’ ya tiene uno de esos momentos que pasan directamente a la historia de la televisión. Y no es para menos. Lo que ocurrió en la última gala de ‘Conexión Honduras’ dejó sin palabras tanto a los concursantes como a los espectadores: Jaime Astrain ha batido el récord histórico de apnea del programa, firmando una hazaña que ya es icónica.

El exfutbolista y modelo se convirtió en el gran protagonista de la noche tras lograr permanecer 5 minutos y 4 segundos bajo el agua, superando así la marca que hasta ahora ostentaba Rubén Torres, fijada en 4 minutos y 45 segundos.

Una diferencia que puede parecer mínima, pero que en una prueba de estas características supone un auténtico mundo.

Una prueba que lo cambió todo

La prueba de apnea es uno de los grandes clásicos de ‘Supervivientes’. Cada edición pone al límite físico y mental de los concursantes, obligándoles a controlar la respiración, los nervios y el miedo durante minutos eternos bajo el agua.

En esta ocasión, además, el reto tenía un aliciente extra: una suculenta recompensa en forma de comida, algo especialmente valioso en las duras condiciones de supervivencia.

Divididos en equipos, los participantes debían ir sumando tiempo de apnea para lograr la victoria colectiva. Pero lo que nadie esperaba era que uno de ellos rompiera todos los registros conocidos.

Y ahí apareció Jaime Astrain. Mientras sus compañeros ya habían dejado marcas destacables —algunos incluso superando los cuatro minutos—, el concursante sorprendió a todos con una resistencia fuera de lo común. Cuando salió del agua, el silencio dio paso a la incredulidad. Había ocurrido algo grande.

El momento exacto en el que hizo historia

Fue la presentadora María Lamela quien confirmó lo que ya muchos intuían: Jaime Astrain acababa de batir el récord histórico del programa.

La reacción fue inmediata. Aplausos, abrazos y caras de asombro en la playa. Incluso sus rivales no dudaron en reconocer la magnitud de lo conseguido.

No era para menos: nadie antes había logrado superar la barrera de los cinco minutos en ‘Supervivientes’.

Con esta marca, Astrain no solo se coloca en lo más alto del ranking del reality, sino que deja el listón prácticamente imposible para futuras ediciones.

La reacción de Rubén Torres

Uno de los momentos más comentados de la noche fue, sin duda, la reacción de Rubén Torres, hasta ahora poseedor del récord.

El exconcursante seguía la prueba desde plató y no pudo evitar mostrar sentimientos encontrados. Por un lado, reconoció el mérito de Astrain y celebró su logro. Pero por otro, admitió que le dolía haber perdido ese título que había defendido durante tanto tiempo.

Un gesto que fue muy aplaudido en redes sociales, donde muchos destacaron la deportividad del exsuperviviente.

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